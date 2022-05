Fans de Toni Costa lloran con su video de despedida: Alaïa le entregó un peluche que representa su corazón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Toni Costa le dice a su hija Alaïa que pensará en ella siempre, que la recordará en todo momento. Que abrazará el peluche de corazón que ella le entregó y pensará siempre en ella cuando lo tenga en brazos. Sin duda esta ha sido la despedida más dolorsa del ex de Adamari López, ya que él se ha caracterizado por ser un padre muy presente en la vida de su pequeña y única hija.

Ya lo dice en el texto que acompañó este video, él tiene el corazón en mil pedazos. Y el público ha llorado con él, ante este duro y amoroso video de despedida. “Uf, mi corazón en mil pedazos, jamás habia sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben mas lágrimas…”, escribió Toni.

El público de Toni sin dudarlo ha comentado este video y dicen: “Esa niña ama tanto a su papá y siempre está feliz cada vez que está con el”. Otros agregan: “Sé que será difícil para tí separarte de tu linda princesita Alaïa. Pero tienes que conseguir tus sueños, que también son para ella. Muchos éxitos Tony, eres un lindo padre . Voy por ti”.

Las fieles fans del coreógrafo de Univision están decididas ha hacerlo ganar esta segunda temporada del reality de Telemundo: La Casa de los Famosos.

En su mensaje Toni también dice: “La voy a extrañar tanto, que no se imaginan… Bueno ahora ya saben por el vídeo que si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dió, y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos. Yo me derrumbo cuando la escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo. Sin ella siento que estoy incompleto. Te amo hija, te amo con todo mi ser. Papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca, y cómo tú dices: “Tranquilo papi, los días se pasan rápido””.

