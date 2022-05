Toni Costa revela si duerme con o sin pijama antes de ingresar a La Casa de los Famosos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Toni Costa respondió cómo es él como compañero de cuarto, a tan solo días de que inicie la segunda temporada de La Casa de los Famosos.

El bailarín y coreógrafo español expresó que es una persona bastante melosa en el amor, relajado al momento de comer, que podría roncar y babear mientras duerme, que es bastante mañanero y que en los conflictos es una persona pacificadora.

Tras estas revelaciones que podrían serles útiles a los demás participantes y que comienzan a revelar la personalidad de Costa de este reality show, llegó una pregunta mucho más privada.

“Para ir a la cama: ¿con pijama o sin pijama?”. El español respondió, con una pícara sonrisa en el rostro, que a la cama va sin pijama.

Toni Costa acaba de iniciar el viaje hacia La Casa de los Famosos 2 y en su cuenta de Instagram compartió parte de la emotiva despedida que tuvo Alaïa, la hija que tiene con la presentadora boricua de Hoy Día Adamari López.

“Ufff mi corazón en mil pedazos, jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben más lágrimas… La voy a extrañar tanto, que no se imaginan”, expresó.

Alaïa le regaló una pequeña almohada rosa en forma de corazón y Costa aseguró que la abrazará para siempre sentir cerca a Alaïa mientras esté dentro del reality show.

“Bueno ahora ya saben por el vídeo que si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dio y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos, yo me derrumbo cuando lo escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto, te amo hija te amo con todo mi ser, papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca, y como tu dices, “tranquilo papi, los días se pasan rápido”, dijo el bailarín.

