Toni Costa se despide de Alaïa y dice que tiene el corazón en mil pedazos

Toni Costa partió hacia La Casa de los Famosos 2 y se despidió de Alaïa, su hija de 7 años de edad. El bailarín y coreógrafo español compartió con sus seguidores parte de la despedida que vinieron ambos.

Mientras van en el auto, Costa comenzó a grabar un video. Alaïa decidió regalarle un corazón rosa de peluche a su padre para que mientras él esté dentro del reality show pueda abrazar esa almohada y sentir que está cerca de ella.

En el texto que acompañó a este emotivo video, Costa revela las emociones que estaba sintiendo tras separarse de su pequeña sin saber por cuánto tiempo, pues todo depende de cuánto logre permanecer dentro del show de Telemundo.

El español expresó que tiene su corazón hecho pedazos. Este es el mensaje que Costa dedicó a Alaïa, su hija junto a la presentadora boricua de Hoy Día, Adamari López:

“Ufff mi corazón en mil pedazos, jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben más lágrimas… La voy a extrañar tanto, que no se imaginan”, inició Costa.

“Bueno ahora ya saben por el vídeo que si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dio y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos, yo me derrumbo cuando lo escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto, te amo hija te amo con todo mi ser, papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca, y como tu dices, “tranquilo papi, los días se pasan rápido”. Me voy apostando por mi, de lo que soy capaz, de lo que se que puedo conseguir y de que si Dios puso en mi camino este proyecto es por un propósito, así que, aquí me tiene, 100% entregado”, concluyó el español.

Tras finalmente hacerse el anuncio de que Toni Costa forma parte de las personalidades que estarán en La Casa de los Famosos 2, el bailarín envió un mensaje al público:

“Prepárense para verme 24/7, para conocerme de verdad, para que conozcan de mi historia y de donde vengo, para que sepan que siento y para muchísimo más. Soy un hombre de retos, muy competitivo y enfocado y este proyecto es el mayor reto hasta ahora que he afrontado pero voy con toda mi energía a ponerle el alma y llegar tan lejos como Dios tenga preparado para mí”, expresó.

