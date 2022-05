Robert De Niro niega foto a una fan y su reacción se hace viral

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Robert De Niro ha desatado la locura a su paso por Argentina. Muchos de sus admiradores han buscado la manera de acercarse a él, aunque sea al menos por unos segundos, para saludarlo y conseguir con un poco de suerte un selfie, pero quienes han logrado burlar al equipo de seguridad que lo rodea se han llevado una decepción.

Parece que el veterano actor no está de humor para socializar durante su estancia en el país. Este miércoles, 4 de mayo, De Niro fue grabado en video mientras era abordado por una mujer en el restaurante Elena, del Four Seasons Hotel de Buenos Aires, donde se encuentra hospedado junto a su novia y su hija.

En el clip, se puede ver a la mujer que buscaba tomarse una fotografía con el protagonista de la cinta ‘Taxi Driver’ acercándosele con el teléfono móvil en la mano para preguntarle: “¿Can a picture with you, please?”. (” ¿Puede ser una foto, por favor?”).

La respuesta del actor fue rotunda: “No, no, no”, le dijo agitando la mano. De fondo también se escucha la voz de la pareja de De Niro añadiendo: “No, you’re so rude. We’re here with the family” (“Eres muy grosera, estamos en familia”).

La seguidora del actor ha compartido la reacción de la estrella de cine en su cuenta de Twitter para dejar claro que se ha llevado una decepción al conocerlo en persona: “Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista, malísimo”, ha asegurado.

El actor estadounidense de 78 años viajó a Argentina el sábado 30 de abril en un vuelo privado para comenzar el rodaje de ‘Nada’, una serie protagonizada por Luis Brandoni y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que se emitirá a través la plataforma de streaming Star+.

El actor está acompañado por su nueva novia, Tiffany Chen, una profesora de artes marciales con quien sale desde agosto de 2021 y, por su hija menor, Helen Grace, fruto de su relación con Grace Hightower.

