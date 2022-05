Toni Costa sobre La Casa de los Famosos 2: “Prepárense para conocerme de verdad”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Finalmente se confirmó la participación de Toni Costa en La Casa de los Famosos 2. El bailarín y coreógrafo español, y ex pareja de Adamari López, estará dentro de la famosa casa en donde todos los movimientos de sus integrantes quedan grabados por las cámaras.

El español compartió en su cuenta de Instagram el video que anuncia su participación en este reality show, cuya primera temporada fue ganada por Alicia Machado, quien obtuvo más de 40 millones de votos.

El papá de la pequeña Alaïa fue claro en su mensaje: ahora las personas van a conocerlo de verdad. Por la manera en la que se desarrolla el programa los televidentes podrán conocer otras facetas de cada uno de los participantes.

Este fue el mensaje que Toni Costa envió tras el anuncio de su participación en La Casa de los Famosos 2:

“Prepárense para verme 24/7, para conocerme de verdad, para que conozcan de mi historia y de donde vengo, para que sepan que siento y para muchísimo más. Soy un hombre de retos, muy competitivo y enfocado y este proyecto es el mayor reto hasta ahora que he afrontado pero voy con toda mi energía a ponerle el alma y llegar tan lejos como Dios tenga preparado para mí”, expresó el bailarín y coreógrafo español.

Uno de los retos que deberá enfrentar Toni Costa mientras esté dentro del programa es separarse de Alaïa, su hija, y también de Evelyn Beltrán, la mexicana con la que desde hace algunos meses mantiene una relación sentimental. A ellas también les dedicó parte de su mensaje:

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto pero tanto también, gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo”.

La entrada de Costa a este reality había sido anunciada hace meses, pero no fue hasta ahora que se hizo oficial a través de Telemundo. En esa oportunidad, cuando la noticia se conoció, el público reaccionó ante la participación del ex de Adamari López en este programa. A muchos les encantó que él forme parte de La Casa de los Famosos.

