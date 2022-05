Lis Vega se para frente a la cámara y deja que vean cómo se baja la tanguita transparente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Yo soy adicta a otras cosas, al sexo puede ser, pero a las cirugías no porque realmente se especuló muchísimo de que yo me había hecho ‘quinientas mil’ cirugías y lo único que me puse fue labios y subí diez libras”, dijo recientemente Lis Vega, para explicar el drástico cambio que se puede apreciar en su rostro.

La cantante y actriz de origen cubano se cambio los labios y asegura que pese a los cambios físicos evidentes, ella no es adicta a estos procesos estéticos.

“Estoy feliz, me puse hialurónico hace cuatro años, me encantan mis labios así. Yo creo que uno tiene que ser feliz con lo que uno ve, sin importar lo que la gente diga porque al final esta vida nada más es una vez”, dijo en la misma entrevista con Mezcalent.

Sobre su vida amorosa, dice estar interesada en conocer el amor: “De repente sí conozco chicos y bueno, soy una mujer que me gusta también sentir y es parte de la vida, pero ahorita ni compromiso ni responsabilidades, no me interesa para nada tener una relación”.

