Marc Anthony habla de su estado de salud tras cancelar un concierto en Panamá

Marc Anthony ha enviado un mensaje a sus fanáticos luego de que tuviera que suspender uno de sus conciertos en Panamá debido a un accidente que sufrió y que le ocasionó daños en la espalda.

El concierto fue suspendido apenas minutos antes de empezar, pues parece que el accidente ocurrió en el camerino.

El artista boricua fijará una nueva fecha para su concierto en Panamá y las personas podrán asistir con sus mismos boletos.

“Hola mi gente, les habla Marc Anthony para decirles que estoy en el proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien y me están cuidando. Son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa. Por los que se preocuparon por mi muchas gracias, que Dios los bendiga por desearme lo mejor voy a hacer todo lo posible para mejorarme”, dijo el boricua en una serie de videos compartidos en su cuenta de Instagram.

Marc Anthony expresó que está situación es “muy fuerte” para él, ya que no suele ser un artista que cancela conciertos. “No tengo historia de eso ni reputación de eso”, dijo.

En la serie de videos se le ve acostado sobre una cama. “A todos los que se han preocupado por mí les agradezco por sus buenos deseos, bendiciones”, escribió junto a los audiovisuales.

La publicación tiene más de 155,000 me gustas y más de 23,400 comentarios. Estos son algunos de los mensajes que le han dejado al cantante:

Olga Tañón: Dios te cuide flaco

Juan Luis Guerra: Te declaro sano en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo querido amigo.

Sebastián Yatra: Mejórate Marc. Te quiero.

Prince Royce: Hope you get well soon my brother

Luis Fonsi: Fuerza flaco

Asimismo, su novia, la Miss Paraguay 2021 Nadia Ferreira, le comentó: “Dios te bendiga y proteja mi amor”.

Previo a su llegada a Panamá, al artista se le vio disfrutando al ritmo de “Bilirrubina” de Juan Luis Guerra, mientras viajaba en auto junto a Ferreira. “Bailando al ritmo de Juan Luis Guerra, calentando motores para el show de mañana en Panamá”, había escrito el artista.

