Dwayne Johnson “The rock”, abre otra destilería en Jalisco donde produce tequila que no provoca resaca

Dwayne Johnson, “The rock”, no solo es un luchador y actor que se ha colocado entre los favoritos del público a nivel internacional. “The rock” también es empresario y en la semana compartió imágenes en Instagram anunciando que está iniciando la construcción de su segunda destilería en Jalisco, México, para satisfacer la demanda de Teramana, un tequila que según su orgulloso productor, es tan fino que no produce resaca.

“The rock” comentó que la destilería está en Jesús María, Jalisco, y que y que ha iniciado la construcción de la segunda planta para satisfacer la extraordinaria demanda masiva de Teremana, el tequila de más rápido crecimiento en el mundo que está a punto de cruzar la marca dorada de un millón de cajas.

Johnson asegura que la mejor parte del éxito de su marca es que cuanto más crecen, más empleos crean en México y en todo el mundo: “Somos con gratitud y orgullo el único e inigualable tequila del pueblo”.

El famoso actor de innumerables cintas cinematográficas asegura que Teremana es el mejor tequila con un perfil de sabor “muy limpio, destellante y delicioso”. “The rock” afirma que su tequila es tan bueno que no le provoca resaca al otro día.

Johnson compartió en las redes que no construyó esta empresa con sus socios fundadores para ganar dinero rápido: “Construí a Teremana para que se convirtiera en una marca legada que tiene un impacto positivo en generaciones de nuestras familias y sirve con orgullo a generaciones de nuestros consumidores”. View this post on Instagram A post shared by therock (@therock)

En otra publicación “The rock” muestra los grandes terrenos de acres ilimitados, completamente cubiertos de agave azul Weber de @teremana en Jesús María, Jalisco.

“Estoy sonriendo porque muchos me llamaron loco por tener grandes ambiciones y metas en la industria del tequila/licores. Hoy, Teremana ha cambiado oficialmente el juego. Me han llamado loco toda mi vida y si algo me apasiona, lo hago. Podría ganar, podría recibir una patada en el trasero; de cualquier manera, es mi pasión la que siempre me guiará”, compartió el productor de bebidas espirituosas. View this post on Instagram A post shared by therock (@therock)

Johnson no podía dejar de celebrar este 5 de Mayo y con tequila en mano levantó su copa para brindar: “¡A México en honor a este aniversario! Viva México”. View this post on Instagram A post shared by therock (@therock)

