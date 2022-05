Dmitry Bivol recordó cómo lo subestimaron frente al Canelo: “Lo siento, rompí tus planes con Gennady Golovkin” [Video]

Both Canelo and Dmitry Bivol are in for a rematch 🔄



Watch #CaneloBivol on demand on https://t.co/FoiaUtUyQV worldwide, excl. Latin America & Mexico | DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/N8EpWQfhB8— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022