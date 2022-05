Gaby Spanic asegura que se ve y se siente más bella que nunca gracias a la fe

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gaby Spanic se ve y se siente más bella que nunca, pero su secreto no radica en ninguna operación o remedio de belleza sino en la fe, algo que le ha brindado las herramientas que necesita para brillar y sentirse bien, tanto física como espiritualmente.

“Están pasando cosas maravillosas y le agradezco mucho a Dios porque desde que conocí todo esto (la religión) ahora todo es tan hermoso, Dios me está dando una recompensa tan linda que me dicen: ‘Gaby está más bella que nunca‘ y no es por una operación sino porque me siento bien, porque soy hija de Dios.

“Y es que cuando tienes fe todo eso te da la sabiduría para conocer de verdad tus dones, tus talentos y te enseña a ser feliz, abundante, sana, yo todos los días me miro en el espejo y digo: ‘Gracias señor por mantenerme bella, sana, feliz, fuerte, sabia, sigo contigo de la mano y todo en el mundo se mueve a tu favor‘”, compartió Spanic en entrevista para Agencia Reforma.

La faceta espiritual que está experimentado la ha dejado plasmada en su más reciente trabajo, un libro al que tituló ‘Enigmas y Reflexiones’, en el que comparte a sus fans el proceso personal que ha transitado para salir adelante, experiencias y enseñanzas que han resonado con su público, especialmente con las mujeres.

ASÍ LO DIJO “A través de la fe me he vuelto una mujer imparable, he aprendido que todo es cuestión de disciplina, de creer y de entender que somos infinitos y no tenemos limitantes, me he convertido en un alma libre y he tenido resultados maravillosos”.

