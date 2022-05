Muere mujer golpeada el domingo en un “hit and run” en Queens

Una mujer que fue golpeada el pasado domingo en un “hit and run” (atropello y fuga) en Queens, finalmente murió este lunes, luego de quedar atrapada debajo de un automóvil frente a su hogar.

El video de vigilancia del hogar muestra un camión blanco golpeando un automóvil estacionado varias veces cerca de 120th Avenue y 167th Street en South Jamaica, Queens, el domingo alrededor de las 8:33 a.m.

En el metraje se aprecia a tres personas que salen a la calle para confrontar al conductor del camión, quien luego se aleja a toda velocidad, y golpea un Chevrolet Equinox 2017 y lo envía directo a los peatones, incluida la mujer de 49 años, quien quedó atrapada debajo del SUV y Dodge Charger 2021.

En otro video, se puede apreciar a los vecinos salir corriendo a la calle para tratar de sacar a la mujer, luego identificada como Florence Ngwu, de 49 años de edad, de debajo del automóvil.

El camión, un Ford F550 2019 con las palabras “Pawar Builders”, un taller de reparación de automóviles local, escritas en un costado, fue abandonado en una iglesia cerca de 108th Street y 64th Place. Había sido robado dos horas antes, informó la policía.

Ngwu, madre de cuatro hijos y asistente de enfermería, fue hospitalizada en el Hospital Jamaica, sin embargo, más tarde murió.

“Florence Ngwu fue una cuidadora y colega querida y respetada que dedicó su vida a ayudar a los demás. Estamos devastados por esta tragedia sin sentido”, dijo el presidente del Centro Silvercrest, Michael Tretola. “Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Florence mientras todos lamentamos esta tremenda pérdida”.

La policía informó que el conductor del camión sigue prófugo.

