Talento de Despierta América reveló que fue abusada por un tío cuando era una niña

Con esa valentía que la vemos hacer entrevistas en ‘Despierta América’, y defender su postura en ‘Sin Rollo’ y ‘Sin Rollo Extra’, Astrid Rivera, talento del show matutino de Univision, reveló que fue abusada por un tío cuando era una niña, cuando tan solo tenía 7 años.

Junto a Francisca Méndez-Zampogna, Jomari Goyso, Lourdes Stephen, Marcela Sarmiento y Jessica Rodríguez, estaban hablando en ‘Sin Rollo Extra’ en VIX, de la sentencia de 19 años que recibió el actor Ricardo Crespo encontrado culpable de abusar sexualmente de su propia hija desde que tenía 4 años.

Con la voz quebrada, lágrimas en los ojos, cuando ya estaba por terminar ‘Sin Rollo Extra’ Astrid tomó la palabra: “Una de las cosas más importantes en un caso como este, si tu hija te dice una cosa como esta, le creas”, comenzó diciendo pero la emoción le ganó.

Francisca, quien estaba de moderadora en lugar de Carlos Calderón, le preguntó por qué lloraba, y ahí con esa valentía que usa para preguntar o denunciar, la usó para ella: “Porque cuando yo tenía 7 años yo pasé por una situación similar con un tío de mi mamá, y aunque ella me creyó no pudo hacer nada, ¿por qué? Por no romper una familia. Y yo tengo 38 años, pero estuve esperando 37 años un perdón de mi mamá que sí llegó, y llegó a tiempo, pero viví 37 años de mi vida culpándome por algo que no tenía que culparme, por algo que yo no tenía que vivir“.

Enseguida, Jessi corrió a abrazarla, y aunque ahí terminó el show, no fue el fin de su liberación, sino el comienzo. ¿Por qué? Porque en su cuenta de Instagram, Jomari Goyso compartió lo que siguieron hablando detrás de cámaras.

Astrid les contó que, como muchas veces en estos casos, ella bloqueó por años lo sucedido, tanto que fue recién cuando comenzó en movimiento #metoo comenzó a recordar.

“Cuando muchas mujeres contaron lo que les había pasado, yo comencé a recordarlo todo, porque de alguna forma al mi mamá silenciarme yo le olvidé de un montón de cosas“, le dijo a sus colegas.

“El año pasado yo compartí un post de cuando Frida Sofía estaba acusando a su abuelo y yo decía ‘yo le creo, yo e creo’ y ella por ese post me envía un Whatsapp pidiéndome perdón y yo le dije: “Yo siempre te perdoné porque cómo tu crees que yo iba a seguir por la vida con el corazón roto teniendo una relación contigo y no perdonándote’… Cada uno tiene una batalla”, le explicó a sus colegas.

Astrid asegura que hoy sintió que era el día, porque pasó un proceso difícil, de trabajar el dolor e ir sanando. Incluso relató que se lo había contado a Jomari hace un mes cuando le arregló el cabello, le dijo que iba a salvar esa conversación, porque todo lo graba, y asegura que no la encontró, porque nunca se grabó.

¿Por qué Astrid decidió compartirlo de manera pública? Por varios motivos, uno de ellos fue liberarse y hacerlo parte de su sanación, y otro el de ayudar, algo que ya comenzó a hacer y se lo contó a sus colegas en el video que compartió Jomari.

“Cuando comencé a contar esto de Frida Sofía muchas mujeres me contactaron para contarme su historia, incluso había una chica que estaba pasando lo mismo en Nueva York, y yo me monté en un avión y la rescaté de su casa… Y yo hice cosas por gente que hubiese preferido que hicieran por mí, no pasó, pero se que voy a poder hacer cosa por mujeres y al final del día yo siempre digo que va a haber personas dispuestas a escucharte, que hay alguien que siempre te va a creer”.

Astrid confesó hace un tiempo que cuando era parte del army había sufrido de acoso, y que, lamentablemente, eso era más común de lo que muchos podían imaginar.

Este miércoles 11 de mayo, en ‘Despierta América’ Astrid profundizará sobre el tema y estará acompañada por un especialista para comenzar la que ella considera su gran misión después del dolor de haber sido abusada: ayudar a otras mujeres.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO EN QUE ASTRID RIVERA CONFIESA QUE FUE ABUSADA SEXUALMENTE:

•(Si estás siendo víctima puedes pedir ayuda llamando al 1-800-4-A-CHILD (800-422-4453) )