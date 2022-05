Hilary Duff se desnuda para revista: “Estoy orgullosa de mi cuerpo”, dice

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hilary Duff ha sorprendido a sus millones de fans al aparecer desnuda en la portada de la revista Women’s Health, donde la actriz y cantante estadounidense asegura sentirse orgullosa de su cuerpo y lo que le ha dado la vida. Las candentes imágenes las compartió en su cuenta de Instagram, donde mandó un fuerte mensaje de empoderamiento.

Y es que, Hilary Duff estuvo un tiempo luchando contra desórdenes alimenticios para tratar de tener un cuerpo perfecto, que encajara en los estereotipos de la industria del espectáculo.

“Estoy orgullosa de mi cuerpo”, dice Hilary Duff

Pero ahora, a sus 34 años, Hilary Duff se atrevió a mostrar su cuerpo desnudo, después de esos trastornos que tuvo en el pasado y de sus tres embarazos que la han transformado en la mujer que es ahora, incluso presume con orgullo sus tatuajes.

“Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de haber tenido tres niños. Hoy he llegado a un lugar tranquilo con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo”, declaró la famosa artista para la revista Women’s Health.

“Creo que, a los 34 años, acabo de ganar mucho respeto por mi cuerpo”, dijo orgullosa la exestrella de Disney.

“Me ha llevado a todos los lugares a los que necesito ir. Me ha ayudado a construir una hermosa familia. Siento que a medida que envejezco, más confianza tengo en mi propia piel. . .”, precisó Hilary Duff.

Compartió imágenes en su cuenta de Instagram

La protagonista de “A Cinderella Story”, compartió algunas fotos de su desnudo en su cuenta de Instagram, donde confesó que se sintió “aterrada” para posar al natural, pero también mandó un mensaje de empoderamiento.

“¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón!@womenshealthmag Tuve la sesión más hermosa de mujeres y, de hecho, la pasé de lo mejor”, escribió Hilary Duff en la red social, junto a las imágenes donde aparece desnuda.

“Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente”, precisó

“Vulnerable, pero poderosa”

“Me encantan estas fotos, gracias por capturar un momento en el que me sentí completamente vulnerable, pero poderosa”, reconoció la estrella estadounidense.

La primera imagen que compartió en su cuenta de Instagram, es la de la portada de la revista, donde Hilary aparece de perfil, ella se ve sonriente y denota la seguridad con la que posó.

En otra de las fotos aparece cubriendo sus senos con sus manos. En otra se ve recostada sobre boca abajo, mostrando orgullosa su cuerpo desnudo.

En algunas más aparece en un jacuzzi blanco, demostrando la tranquilidad y seguridad que siente en esos momentos.

Declaró para la revista especializada en la salud de la mujer, dos cuestiones importantes que la hacen sentir orgullosa de sí misma y de su propio cuerpo:

“1: por ser mujer; y 2: todos los cambios que puede sufrir tu cuerpo a lo largo de tu vida”, aseguró quien fuera protagonista de Lizzie McGuire, serie de Disney transmitida de 2001 a 2004.

También participó en “Cheaper by the Dozen” y The Haunting Of Sharon Tate”, entre otras, además de llevar su carrera profesional al plano musical.

Dejó en el pasado sus desórdenes alimenticios

Recordó que cuando era una adolescente de 17 años vivió momentos complicados y padeció trastornos alimenticios, ya que quería cumplir con los estándares del mundo del espectáculo.

“Debido a mi trayectoria profesional, no puedo evitar decir: ‘Estoy frente a la cámara y las actrices son delgadas’”, rememoró Duff.

Pero ahora eso ya no le quita el sueño, ya que está tranquila,feliz y muy orgullosa de su cuerpo.

“Fue una elección consciente no estar angustiada y tratar de cambiar las opiniones de las personas sobre quién soy. ¡Eso no significa que no quisiera intentarlo!”, reconoció en la publicación para la que posó desnuda.

