Myrka Dellanos presume su diminuta cintura en un ajustado vestido amarillo

Myrka Dellanos sabe cómo hacer resaltar su figura. Esta vez la presentadora de La Mesa Caliente de Telemundo lució un ajustado vestido amarillo, sobretodo en el área de la cintura, para presumir una vez más esa cinturita de avispa.

La serie de fotografías que compartió la conductora fueron tomadas en La Casa de los Famosos, lugar en donde realizaron La Mesa Caliente para darle la bienvenida a la nueva temporada de este reality show.

En algunos de los comentarios que le dejaron destacan su belleza y el color del vestido, el cual aseguraron le queda muy bien.

Myrka Dellanos frecuentemente presume de su figura mediante las redes sociales. Hace algunas semanas lo hizo luciendo un ajustado jean y una elegante camisa que hacían destacar mucho su figura.

Asimismo, la conductora de La Mesa Caliente también usa sus redes sociales como una plataforma para enviar mensajes de aliento o para desahogarse. Esta última ocurrió hace par de semanas cuando decidió confesarse ante su público acerca de diversas situaciones. Una de ellas fue sobre las mujeres que critican la apariencia física de otras mujeres. Dellanos ha recibido criticas en varias ocasiones debido a su apariencia.

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer. ¿Por qué lo hacen? Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida. Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la más alta, ni la más flaca, ni la más joven ni la más bonita- solo puedo ser yo”, reveló.

