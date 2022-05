2 parejas de Oregon formaron un cuarteto; cada una tuvo un bebé y ahora no saben quién es el padre de cada uno

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hasta hace algunos años, Taya y Sean Hartless y Alysia y Tyler Rogers eran 2 parejas, comunes y corrientes de Oregon, cuyas vidas cambiaron radicalmente en 2019 luego de conocerse en redes sociales e intercambiar ideas acerca del poliamor.

Los 4 son defensores y promotores de vivir el amor de forma libre, sin ataduras, y que este sea compartido, por lo que luego de un tiempo de convivencia, finalmente aceptaron el sentimiento que cada uno había generado hacia los demás, convirtiéndose así en un cuarteto.

Los 4 se mudaron a la misma casa, pese a que cada pareja tenía ya un hijo. Tiempo después, ambas mujeres quedaron embarazadas y hasta el momento, no se sabe exactamente quién es el padre de cada bebé.

“No sabemos y no queremos saber, dijimos que todos seríamos padres para todos ellos”, comentaron en entrevista para South West News Service, afirmando que son padres compartidos de los niños, conformando así “una gran unidad familiar”.

Además, aseguraron que ninguno tiene citas con otras personas fuera del hogar. Los 4 intentan tener intimidad al menos una vez al mes y tienen algunos encuentros en pareja de vez en cuando. Asimismo, las 2 mujeres cuentan con su propia habitación y los hombres noche a noche van rotando de cuarto.

“¿Hay alguna diferencia en que uno no sea biológicamente mío? Me quedé en casa con él desde que tenía unos meses y no cambiará en nada mi relación con él si estuviéramos conectados biológicamente. Me resulta muy fácil amar a un hijo de cualquiera de las personas que amo, eso es lo mismo para todos los niños”, indicó uno de los hombres.

Dentro de su círculo íntimo, hubo personas que no entendieron su modo de entender y vivir el amor. Pese a esto, los 4, a la larga, recibieron el apoyo de la mayoría de sus seres queridos.

“Muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera. Es cierto que no siempre fue fácil, me tomó un tiempo admitir que tenía sentimientos por otra persona, y definitivamente a veces nos ponemos celosos”, admiten, indicando, además, que sus hijos ven su relación de forma “natural”.

