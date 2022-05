Cuánto te cuesta declararte en bancarrota

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Declararte en bancarrota puede ayudarte a reestructurar o liquidar tus deudas, además de darte más tiempo para pagar lo que aún debes. Si bien muchas personas piensan que la bancarrota es una especie de reinicio, en realidad aún deberás pagar algo de dinero. Y es que la declaración de bancarrota tiene un costo propio.

El costo dependerá en parte al tipo de bancarrota que elijas y si contratas a un abogado, lo que, por cierto, la mayoría de la gente debería hacer.

Algunos de los costos de la bancarrota serían los siguientes:

–Tarifa de presentación, que es de aproximadamente $240 dólares.

–Consejería de crédito: aunque está disponible gratis en organizaciones sin fines de lucro, puede costarte $79 dólares o más en otros lugares.

–Honorarios de abogados: entre $700 y $2,000 dólares o más.

–Tasas judiciales.

Capítulo 7

La bancarrota con el Capítulo 7, también conocida como bancarrota de liquidación, implica vender tus activos para pagar tus deudas. El Capítulo 7 es generalmente para personas con ingresos por debajo del promedio de su estado. La tarifa de presentación básica es de $245 dólares.

Incluso si no tienes suficiente dinero en efectivo o activos para pagarlos en su totalidad, tus deudas no garantizadas se cancelan durante este proceso. La deuda no garantizada es aquel tipo de deuda que no está sujeta a ningún activo, es decir no posee aval alguno.

Por otro lado, si tienes deudas garantizadas, como una hipoteca o un préstamo para automóvil, la bancarrota del capítulo 7 no impedirá que tu prestamista ejecute la hipoteca y recupere la posesión de esos activos.

Toma en cuenta que ningún tipo de bancarrota te librará de pagar impuestos y otras deudas gubernamentales, manutención de niños y pagos de pensión alimenticia, o deuda de préstamos estudiantiles.

Capítulo 13

La bancarrota del Capítulo 13 es la forma más costosa de bancarrota, con una tarifa de presentación de $245 dólares. A diferencia del capítulo 7, que involucra la venta de la mayoría de tus pertenencias, el capítulo 13 reorganiza tu vida financiera y tus deudas, brindándote la oportunidad de conservar ciertas propiedades.

El Capítulo 13 permite que las personas mantengan activos como una casa y extiende el tiempo que tienen para pagar a los acreedores, generalmente les dan un período de entre tres y cinco años.

Para ser elegible, no debes tener más de $419,275 dólares en deuda no garantizada ni $1,257,850 dólares en deuda garantizada.

Cuando presentes la solicitud, la corte te ayudará a elaborar un plan de pago que dure entre tres y cinco años. Si realizas todos los pagos de este plan, tus deudas no garantizadas quedan canceladas.

Como parte del plan de pago, trabajarás con un administrador designado para administrar los pagos a tus acreedores. El síndico a menudo toma una comisión de hasta el 10%, lo que se suma al costo de esta forma de bancarrota.

