Paparazzi capta a Dua Lipa sin sostén en la calle: el vestido era muy abierto y transparente de arriba

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Paparazzi captó a Dua Lipa en las calles de Berlín, Alemania. Y además de lograr verla muy relajada, también obtuvo imágenes en las que la cantante aparece sin sostén, mientras lucía un vestido sumamente escotado que dejó sus senos a la vista, y es que además esta pieza, sobre el pecho, era sumamente transparente.

Dua Lipa sorprende a sus fans por las c

Recientemente, según Showbiz, Dua Lipa habló del bullying en su vida. Y es que no se olvida de que, en 2018, se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales a cuenta de una divertida coreografía, aunque lo que podría haber sido una mera dinámica de bromas saludables se transformó rápidamente en una estrategia de acoso y derribo contra la artista por parte de los internautas más desalmados.

La intérprete ha querido recordar esa experiencia durante su última entrevista a Jimmy Fallon, precisamente porque ahora ha querido recuperar esos pasos de baile para su nueva gira mundial. Para la intérprete británica, ese gesto le ha ayudado a redimirse de la pesadilla vivida y a “reclamar” esa polémica como una fuente de fuerza y superación.

“La razón por la que estamos hablando de esto es porque yo misma he recuperado ese baile. Lo estoy haciendo en mi tour. Quiero reclamar la experiencia porque en su momento me provocó mucho dolor. Me hacían bullying en las redes. No fue agradable, pero ahora puedo mirar hacia atrás con otra perspectiva. Esos golpes me han hecho mejor artista”, ha asegurado a su paso por el programa ‘Tonight Show’ de la cadena NBC.

En otras noticias: más sobre Dua Lipa

Pese a su diferencia de edad, Elton John ha entablado una estrecha amistad con Dua Lipa desde que colaboraron en una nueva versión del sencillo ‘Cold Heart’ y eso explica en gran parte que el músico se haya sentido lo suficientemente cómodo como para sincerarse con ella acerca de un episodio muy personal de su pasado, según destacó también Showbiz.

En 2009, antes de convertirse en padre, Elton viajó a Ucrania junto a su esposo David Furnish como parte de la labor humanitaria que desarrollan a través de distintas organizaciones y tuvo la oportunidad de conocer a un huérfano de 14 meses llamado Lev, con el que sintió una conexión instantánea. El niño era portador del virus del VIH y vivía en uno de los orfanatos que él acudió a visitar.

“Pasé horas llevándole en brazos a todas partes. Al final del día ofrecimos una rueda de prensa y me dijeron: ‘Parece que te has encariñado mucho con él. ¿Te gustaría adoptarle?’. Y respondí: ‘En realidad, sí que me gustaría hacerlo'”, le ha explicado Elton a su amiga en el podcast ‘Dua Lipa: At Your Service’.

Tristemente la historia no tuvo un final feliz: “Como era gay, no me permitieron hacerlo“, ha desvelado Elton, refiriéndose a las leyes de adopción del país que se encontraban en vigor en aquel momento para las parejas del mismo sexo. Aquella experiencia, sin embargo, acabó modificando para siempre su futuro porque le hizo replantearse si realmente había renunciado para siempre a la paternidad.

“Después de que pasara todo eso, David me dijo: ‘Bueno, ¿qué piensas de la posibilidad de tener hijos?‘. Siempre le había dicho que no, pero ese niño me estaba mandando un mensaje. David me animó diciendo que podía ser padre, y fue entonces cuando decidimos tener a nuestros hijos, todo gracias a ese niño de Ucrania”.

Lee más sobre Dua Lipa:

Dua Lipa es acusada de plagio por su canción ‘Levitating’

Dua Lipa revela algunos de sus hábitos para lucir una escultural figura

Dua Lipa habla sobre el secreto de su éxito, y es que trabaja sin parar, porque siente que todo acabará sino trabaja lo suficiente