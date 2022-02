Dua Lipa revela algunos de sus hábitos para lucir una escultural figura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Además de erigirse como una de las estrellas del pop más en boga del momento, gracias a los bailables sencillos que no ha dejado de promocionar desde el estreno de su disco ‘Future Nostalgia’ en 2020, la cantante Dua Lipa también es conocida por exhibir una escultural figura que se desprende tanto de su disciplina en el gimnasio como de sus particulares hábitos alimenticios.

Sobre este segundo apartado ha querido pronunciarse ahora la diva británica, a su paso por el podcast ‘At Your Service’. El detalle más curioso que ha revelado al respecto la vocalista es que no ingiere ningún alimento sólido a partir de las seis de la tarde, ya que a esas horas su metabolismo no es capaz de procesar debidamente las comidas.

“No como nada desde las seis de la tarde… Cuando como tarde, mi cuerpo no es capaz de trabajar bien en ello y me lleva más tiempo procesar la comida”, ha asegurado Dua Lipa antes de dar a conocer otros de sus trucos para mantenerse hidratada y en plena forma. “Bebo mucha agua para mi piel. También tomo vitaminas, mucho Omega 3. Siento que verdaderamente ayuda a mi piel”, ha añadido.

En lo que a su carácter trabajador e hiperactivo se refiere, la intérprete inglesa ha hecho alusión a su herencia albanesa, y a uno de los dichos más populares del país, para reconocer que nunca se va a la cama sin la conciencia tranquila en lo que al cumplimiento de sus labores profesionales se refiere.

“Hay un dicho en Albania: ‘Nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy’. Y yo vivo en función de eso. Para mí, mi trabajo es uno de 24 horas, y si estoy contenta con ello, sé que estoy en el lugar correcto”, ha señalado. View this post on Instagram A post shared by Sergio Torroba (@sergiohellhumm)

