Le dicen a la cantante colombiana: “Extraño a la Shakira de antes…”

Con 45 años aparece Shakira bailando “Te Felicito”, su nuevo tema con Rauw Alejandro. Canción que cuenta con más de 29 millones de reproducciones en YouTube. “Te felicito” empieza como si de otro reguetón suave se tratase, para convertirse en una fusión electrónica, al estilo de Daft Punk. Y sí, “Te Felicito” es una mezcla de sonidos latinos con Funk.

El tema, “Te Felicito” es de completo despecho. El chico lastimó a la chica y éste ahora lo lamenta. A ella, como era de esperarse, que lo sienta no le basta. El corazón lo tiene roto. El daño ya está hecho. Ciertamente esta temática la hemos escuchado antes en la voz de Shakira, pero expresada de manera diferente, tanto en letras como musicalmente hablando. ¿A cuál canción nos referimos? Hay muchas en su catálogo, pero una de las más queridas por el público que la sigue: “Antología”, canción que escribió cuando tenía 17 años.

Y sí, todo lo que en esencia Shakira canta en “Te Felicito” sus fans lo escucharon antes en su voz, pero expresado de manera diferente. En Antología decía: “Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor”.

En “Te Felicito” Shakira dice: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

En “Antología” Shakira decía: “Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos…”.

Por esa razón cuando algunos leen el comentario de esta fan que sigue a Shakira desde los años de “Dónde están los Ladrones”, muchos podrían concordar en que algo de razón podría tener. Esta fan sin faltarle el respeto fue a Instagram y simplemente le dijo: “Extraño a -la- Shakira de antes, la que hacía música de verdad. Pero a esto no se le puede llamar música“.

Musicalmente hablando su nuevo tema no se puede desdeñar, la letra puede o no gustar. Pero también es cierto que los tiempos cambian y el reguetón ha hecho que muchos artistas se modifiquen a sí mismos y vayan sobre esta dirección y sonido. Otros como Ricardo Arjona y Alejandro Sanz, aún, se abstienen.

