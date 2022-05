Tras 12 años juntos, Gerard Piqué confirma que él nunca le ha pedido matrimonio a Shakira

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El estado civil de Shakira puede resultar confuso porque ella se refiere a menudo a Gerard Piqué como su esposo, pero en realidad la pareja nunca ha llegado a casarse. Tras doce años juntos y dos hijos en común, la cantante no ve la necesidad de pasar por el altar y ha dejado claro en varias ocasiones que se siente muy cómoda con el título de ‘novia’.

Según su teoría, eso consigue que el futbolista se mantenga alerta y sepa que cualquier cosa puede suceder dependiendo de cómo se comporte. Básicamente, le gusta que la vea como un “fruto prohibido”.

Está claro cuál es su postura al respecto, ¿pero qué le parece a Piqué? ¿Le ha pedido alguna vez que se case con él? El deportista ha confirmado, en primer lugar, que la madre de sus hijos no ha cambiado de opinión y sigue muy cómoda en su situación actual, pero además ha dejado claro que en realidad nunca le ha propuesto matrimonio. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

“Te lo diría si hubiese sido así, no tendría ningún problema, pero no es el caso”, ha asegurado durante la conversación que mantuvo recientemente con Gary Neville. “Me gusta cómo estamos ahora, cómo funcionamos como pareja y no sentimos la necesidad de estar casados“. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

