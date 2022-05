My Chemical Romance está de vuelta con su primera canción nueva desde 2014

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Warren Little / Getty Images

My Chemical Romance ha hecho un regreso inesperado con el lanzamiento de una nueva canción llamada ‘The Foundations of Decay’, que marca su primera grabación en ocho años.

La canción de seis minutos se remonta al apogeo de la banda emo con la interpretación vocal dramática de Gerard Way. Producida por Doug McKean, Way y el guitarrista, Ray Toro, la melodía fue lanzada sin previo aviso y llega cuando la agrupación se prepara para iniciar su tan esperada gira de reunión.

Los integrantes están listos para arrancar un tour por el Reino Unido y Europa la próxima semana, incluidos espectáculos masivos en Milton Keynes con Placebo With Fever y más.

Su tramo norteamericano comienza en Oklahoma el 20 de agosto y también están en el cartel de Riot Fest y el primer festival When We Were Young.

La última canción que lanzó el grupo fue ‘Fake Your Death’, una pista que grabaron para su quinto álbum y que fue un regalo de despedida para sus fanáticos después de anunciar su separación en 2013, dejándolos sin música nueva, hasta ahora.

Gerard Way continuó lanzando música como solista, incluida la canción de 2020 ‘Here Comes the End’ para ‘The Umbrella Academy’ de Netflix.

Las señales de un regreso de My Chemical Romance comenzaron en 2019 cuando la banda apareció abruptamente en línea con una nueva cuenta de Instagram y pronto anunció que se reunirían para un espectáculo aparentemente único en Los Ángeles en diciembre del mismo año.

