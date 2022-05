Kim Kardashian desata bajas pasiones con diminuto bikini color nude en la portada de Sports Illustrated

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Algo que caracteriza a Kim Kardashian es que sabe llamar siempre la atención. Y ahora lo ha logrado al lucir su impactante anatomía en unas infartantes imágenes para la revista Sports Illustrated que están causando revuelo en redes sociales.

Este lunes, la famosa estrella de telerrealidad aprovechó su cuenta de Instagram para compartir unas postales de su participación en la famosa publicación, donde se le puede ver luciendo varios trajes de baño, pero los que más miradas acapararon fueron uno de látex negro y el de la portada que es color nude. Ambas prendas dejan poco a la imaginación debido a lo diminuto de los diseños.

“OMG I’m a Sports Illustrated cover girl!!!! We shot this back in January and it’s been so hard to keep this cover a secret!

For the location we went back to one of my favorite places in the world, the Dominican Republic!

It’s such an honor and a dream to be on the cover of Sports Illustrated Swimsuit Edition. Bucket List goals!!!!

Thank you to @mj_day, the @si_swimsuit team, @gregswalesart, @superrrdani, @mariodedivanovic, @chrisappleton1 and everyone who worked incredibly hard on this shoot to make it happen”, escribió la ex esposa de Kanye West al pie de las instantáneas que en pocas horas están por alcanzar los dos millones de likes.

Días antes, Kim Kardashian aprovechó para hacer un poco de publicidad a su línea de ropa SKIMS, por lo que no tuvo reparo para mostrar sus curvas posando con un ajustado top y tanga rosa. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

