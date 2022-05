Cuál es la peor opción de atún enlatado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El atún enlatado es un producto nutritivo, asequible y fácil de conservar por mucho tiempo. Es rico en proteínas y además es bajo en calorías. Puede ser una adición inteligente a una dieta saludable en general. Aunque no todas las opciones de atún enlatado son iguales.

Harvard Health Publishing señala que el atún en lata también puede ser beneficioso para la salud: “El salmón, el atún, las sardinas, el arenque ahumado y otros tipos de pescado enlatados están prácticamente a la par con el pescado fresco. Le brindan tantos ácidos grasos omega-3 saludables para el corazón como el pescado fresco y, a veces, más”.

Algunas variedades de atún tienen más contenido de mercurio y sodio que otras.

El mercurio es un metal altamente tóxico que puede causar efectos negativos en la salud. “Esto es especialmente preocupante para los niños pequeños, ya que su sistema nervioso, cerebro, corazón, riñones y pulmones son susceptibles a los efectos nocivos del mercurio”, señala el Environmental Defense Fund (EDF).

Los expertos en salud recomiendan optar por los pescados con menor cantidad de mercurio.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indica que entre las mejores opciones de pescado se encuentra el atún enlatado claro (incluye el bonito). El atún aleta amarilla está ubicado en medio como “una buena opción”, mientras que se debe evitar el atún de ojos grandes o patudo.

Generalmente, las variedades más grandes de atún, como el patudo y el atún blanco, tienen un contenido más alto de mercurio que los atunes más pequeños, como el atún claro y el barrilete.

EDF señala indica apunta que el atún blanco enlatado es albacora y sus niveles de mercurio son casi tres veces más altos que los del atún listado más pequeño. El atún lisado se utiliza en la mayoría de los productos de atún ligero enlatados.

Se sugiere tener cuidado con las etiquetas “gourmet”. “Están hechos con atún de aleta amarilla más grande y pueden contener niveles de mercurio comparables al blanco enlatado”, advierte el EDF.

La nutricionista Lauren Manaker dijo a Eat This Not That que si tuviera que elegir un atún enlatado menos favorito, sería el atún Great Value, chunk light. Una de las razones es porque no se especifica en la etiqueta la variedad de atún y por ello es difícil saber si se trata de un pescado con un alto contenido en mercurio. Otro motivo que señala Manaker es porque a tiene más sodio que la mayoría porque está empacada en caldo de verduras.

¿Es mejor el atún en agua o en aceite?

Tanto el atún en agua como en aceite son opciones nutritivas. El atún enlatado en agua tiene un poco menos de proteínas que el atún en aceite, aunque es más bajo en grasas, calorías, sodio y aporta una mayor cantidad de omega-3 que el atún en aceite.

