Kylian Mbappé tras renovar en el PSG: “Estoy muy feliz de poder continuar en Francia, el país donde nací, crecí y florecí”

Se ha confirmado una de las decisiones más polémicas y mediáticas en la historia del fútbol. Kylian Mbappé anunció este sábado que renovará con el París Saint-Germain hasta junio de 2025, a los 23 años de edad, y dejó tirado a un lado al Real Madrid.

En la previa del juego contra el Metz, a 15 minutos de empezar el último partido de la temporada, el presidente del club Nasser Al-Khelaifi cogió un micrófono para anunciarle a los aficionados la mejor noticia de todas: “Hoy tengo una muy buena noticia que daros”, esbozó y se desató la locura.

Y apareció el protagonista de la película a rendirse a su afición. “Estoy muy feliz. Aquí puedo seguir creciendo dentro de un club como el París que lo da todo para rendir al máximo nivel”, declaró ante miles de asistentes en el Parque de los Príncipes. “También estoy muy feliz de poder continuar en Francia, el país donde nací, crecí y florecí”, agregó.

Nuestra historia se escribe aquí



𝐈𝐜𝐢 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬



🔴🔵 #KylianCestParis pic.twitter.com/5k8ci90Ugz — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 21, 2022

Minutos antes, el club había publicado este video en el que quedaba claro lo que estaba por venir.

En el campo, Mbappé mostró su camiseta del PSG con el año 2025 en la espalda. Dando así por sentado que el acuerdo es por las próximas tres temporadas. El estadio cantando “puta Madrid”… mientras Mbappe sonríe y sostiene una camiseta con el 2025.



Así ha acabado ‘La tradición de Mbappé’ pic.twitter.com/BfsuBL8X1l— Edu Aguirre (@EduAguirre7) May 21, 2022

“Estoy muy contento de estar aquí en Francia, en París, en mi ciudad. Siempre he dicho que esta es mi casa y quiero poder seguir haciendo lo que siempre me ha gustado: jugar al fútbol y ganar títulos”, cerró Mbappé. Mbappé’s official statement: “I am very happy. Here I can continue to grow within a club like Paris which gives everything to perform at the highest level”. 🔴🤝 #Mbappé



“I’m also very happy to be able to continue in France, the country where I was born, grew up and flourished”. pic.twitter.com/74DWRX7Pux— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022

Para rematar la fiesta, el presidente Al Khelaifi señaló que: “Es un momento excepcional en la historia del PSG. Mbappé se convierte ahora en la piedra angular del proyecto del club para los próximos años, dentro y fuera del terreno de juego”.

Te podría interesar:

– Fin de la novela: Kylian Mbappé le dice al Real Madrid que se queda en el PSG

– “Es un insulto al fútbol”: LaLiga española condena la renovación de Kylian Mbappé con el PSG

– Gesto de grandeza: Luis Díaz le regaló su camisa a un niño que está luchando por vencer al cáncer