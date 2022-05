María Celeste pasa una divertida noche junto a Raúl de Molina, de El Gordo y la Flaca: lo llama amigo del alma

Click to share on Facebook (Opens in new window)

María Celeste y Raúl de Molina llevan muchos años de amistad y a través de Instagram la ex conductora de Al Rojo Vivo ha demostrado lo mucho que lo estima exponiendo las veces en las que salen y departen fuera de los set de televisión y de los reflectos de la popularidad. En la publicación comentó: “Con mis amigos del alma @rauldemolina y @cubapalm Una noche preciosa en @osakanikkei.miami“. View this post on Instagram A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras)

Cuando estuvo en El Gordo y la Flaca la trataron como la estrella que es y por esto les dijo: “Gracias por la invitación, las risas, las flores y sobre todo por el cariño y la amistad”. View this post on Instagram A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras)

Esta es otra prueba de la amista de Raúl de Molina y María Celeste, pasaron juntos parte de la época navideña: “Cena navideña con mi gordini querido @rauldemolina y amigos”. View this post on Instagram A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras)

Ahora la ex conductora de Al Rojo Vivo, está brillando y dando lo mejor de sí desde CNN en Español: View this post on Instagram A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras)

