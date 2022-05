Will Smith revela que vio su carrera derrumbarse en una premonición que tuvo antes de los Premios Oscar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La última entrega de los Premios Oscar pasará a la eternidad como uno de los eventos más memorables, y no de forma positiva, de la historia de la premiación. En un momento de arrebato, el actor Will Smith golpeó al comediante Chris Rock después de que éste hiciera un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith.

Si bien la estrella de ‘I Am Legend’ culminó esa noche ganando un Oscar por su interpretación en la cinta ‘King Richard’, ha pagado caro ese error. Smith ha sido vetado por la Academia por una década y las empresas y productoras cinematográficas como Netflix y otras le han retirado sus contratos, además de que se ha cancelado la próxima película de su franquicia ‘Bad Boys’ y ya no formará parte de ‘I Am Legend 2′.

Ahora, tras ver su carrera de más de tres décadas descender, el actor ha revelado recientemente en el programa de David Letterman, ‘My Next Guess Needs No Introduction’, que en alguna ocasión tuvo una visión, inducida por sustancias ilícitas, de cómo su vida y su carrera se esfumaban.

Aunque ha asegurado que nunca se ha sentido atraído por los alucinógenos, alguna vez se involucró con la ayahuasca, la cual es utilizada comúnmente por las tribus del Amazonas.

“La bebí, y usualmente toma como 45 minutos para que te pegue. Estaba sentado ahí y aunque pensé que no me pegaría, de repente vi mi dinero volando muy lejos, mi casa volando y mi carrera yéndose a lo lejos“.

Lo más desconcertante es que eso no fue lo peor de la visión. Smith ha descrito cómo de pronto escuchó a su hija Willow pedir ayuda como si estuviera en peligro.

“Luego, lentamente, dejé de preocuparme por mi dinero, solo quería alcanzar a Willow, y dejé de preocuparme por mi casa, y dejé de preocuparme por mi carrera”.

Por increíble que parezca la experiencia, Will Smith ha asegurado que ésta le ayudó a formar una nueva perspectiva de vida y sobre sí mismo, y a su vez le hizo fortalecerse mentalmente, hasta el grado de sentirse capaz de enfrentar cualquier desgracia.

“Cualquier cosa que pase en mi vida, puedo con ello. Puedo manejar la pérdida de cualquier persona, puedo manejar lo que sea que vaya mal en mi vida, puedo manejar lo que sea en mi matrimonio, puedo manejar lo que sea que la vida tenga que ofrecerme”.

