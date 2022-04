VIDEO: El día que Jada Pinkett se enojó con Will Smith por una fiesta de cumpleaños que le organizó

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El escándalo en los Premios Oscar 2022, cuando Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock por una broma sobre su esposa Jada Pinkett, destapó la olla sobre la complejidad del vínculo entre el actor de “King Richard” y su colega, pareja y madre de sus hijos.

Luego de que el actor asegurara en el Teatro Dolby que “el amor te lleva a hacer cosas locas para proteger a las personas que amas”, la lupa mediática empezó a posarse en su matrimonio con Pinkett. En las últimas horas, se viralizó un video en el que Jada habló del enojo que sintió cuando Will le organizó su fiesta de cumpleaños número 40.

En una de las emisiones de su ahora aún más popular programa de YouTube, “Red Table Talk”, Smith recordó lo “devastado” que se sintió por cómo Jada rechazó el festejo con duras palabras, y contextualizó cómo se llegó a ese momento de discusión. De acuerdo al testimonio del actor, su deseo era organizar una fiesta sorpresa a puro lujo y llena de sorpresas. “El día después de su cumpleaños 34, yo ya estaba contratando a un equipo para que orquestara la celebración de sus 40″, dijo Smith en el año 2018 sobre lo acontecido en 2011.

“Contraté a un equipo de documentalistas, iba a ser mi gran declaración de amor, iba a ser lo que la sacara de su crisis de mediana edad, iba a ser espectacular, algo muy profundo”, añadió el actor, quien contrató a la actriz y cantante Mary J. Blige para interpretar sus temas en la fiesta. Smith estaba tan seguro de que a Jada le iba a gustar el evento que no tuvo en cuenta una charla que había tenido horas previas.

Pinkett le había manifestado que quería hacer “algo íntimo”, que no quería festejar su cumpleaños. Will, quien ya tenía la celebración sorpresa organizada, intentó persuadirla de lo contrario. Cuando sus palabras no fueron suficientes y el festejo se llevó a cabo igual, la actriz se mostró furiosa y le dijo a su esposo que era un egocéntrico, que el cumpleaños tuvo más que ver con él que con ella.

“Me dijo que lo que hice fue una muestra ridícula de mi ego, y eso me quebró, sigo devastado porque tenía razón, no fue una fiesta para ella”, reconoció y añadió, respecto a la relación: “Ese fue un punto muy bajo”.

Aquí te dejamos el video

