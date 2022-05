A bordo de un yate, Ninel Conde presume abdomen de acero y cuerpazo con un diminuto bikini

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ninel Conde es considerada como una de las mujeres más sexys de la actualidad que tiene acostumbrados a sus millones de fans a deslumbrarlos con su escultural cuerpo que de vez en cuando luce con modelitos de alto impacto.

Eso es lo que sucedió hace unas horas cuando “El bombón asesino” subió a su cuenta de Instagram un video en el que se dejó admirar a bordo de un yate desde Acapulco, México, enfundada con un diminuto bikini con el que presume su abdomen de acero y ese cuerpazo que mantiene en perfecta forma a sus 45 años.

“Disfruta cada momento de la vida… eso se llama felicidad 💛🧡 #acapulco #enjoylife #ninelconde #bikini #yatchlife #yatch #trend #badbunny #party @badbunnypr @rauwalejandro”, escribió la cantante y actriz al pie del clip que por el momento acumula más de 25 mil visualizaciones y cientos de piropos.

“Que Bombón Tan Sabrosón ❤️❤️”, “Te ves muy sexy Ninel 😍😍” y “Cada día luces más hermosa 🌹😘”, son algunos de los mensajes que le dejaron.

Días antes, Ninel Conde deleitó la pupila con otra publicación donde se le ve usando un top y ajustados leggins grises que resaltaron su cintura de avispa y torneada retaguardia.

Cabe señalar que, desde hace unos meses, la mexicana incursionó en la plataforma Only Fans, donde asegura que sus suscriptores podrán ver contenido exclusivo y de calidad que he grabado, además de acompañarla en los momentos más íntimos de su día. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

