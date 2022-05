Al menos 14 niños muertos en tiroteo en escuela primaria en Texas; tirador de 18 años fue abatido; hay varios heridos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirma que al menos 14 niños y un profesor murieron en el tiroteo en la Escuela Primaria Robb, en la ciudad de Uvalde, Texas.

La cifra aumentó considerablemente, luego de un primer reporte de que había dos niños muertos y al menos 13 personas heridas. Los datos oficiales podrían cambiar.

El sospechoso, de 18 años, fue abatido por la Policía, se agregó.

El Distrito Escolar canceló todas las actividades.

“Todas las actividades del distrito y del campus, de los programas escolares complementarios, han sido cancelados”, indicaron autoridades.

Dos pacientes fueron trasladados a San Antonio para recibir tratamiento.

Uvalde es una pequeña ciudad de Texas que se ubica al oeste de San Antonio, a unas 77 millas. Tiene una población de 24,000 habitantes, según el Censo del 2020.

El 72% de la población en el condado es hispana, se agrega en el Censo.