Laura Bozzo reflexiona desde ‘La Casa de los Famosos’: “Ya pasé por mucho”

Laura Bozzo ha tenido un momento de reflexión en ‘La Casa de los Famosos’. La presentadora de origen peruano ha hablado en voz alta acerca de varios pensamientos que seguramente tenían tiempo rondando por su mente. Uno de ellos fue acerca de su teléfono celular.

“Ay Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿por qué quieres que esté acá? a veces pienso si será una señal… ¿Qué quieres de mí? ya pasé por mucho, suficiente. Vamos a respirar, hay momentos en los que me dan ganas de salir corriendo, obviamente no lo voy a hacer. Quiero un celular… No se que estará pasando afuera…. qué estoy haciendo acá”, dijo Bozzo mientras estaba sentada sobre una cama, respiraba profundamente y cerraba los ojos al pronunciar palabras.

Entre los comentarios que han dejado los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’ en esta publicación hecha en la cuenta de Instagram de ‘Suelta La Sopa’, destacan los siguientes:

“La señorita Laura es la verdadera montaña rusa de emociones, de repente la vez animada sin intención de irse y al instante cambia q no sabe de hace en la casa de los famosos”.

“Cuando no puedes vivir sin el celular #teamlaurita”.

“Serás la ganadora, ánimo una mujer que ha defendido a otras y hace labor social”.

“Ella no está preparada para pasar por ese estrés”.

“Ayyy que bella te has robado mi corazón Laura”.

“Vas a ganar Srta Laura ánimo”.

Durante la primera semana del reality show de Telemundo, Laura Bozzo fue una de las sentenciadas para ser eliminada y reaccionó al conocer que integraba esa lista. “Ay chao. Yo no tengo problemas, si me tengo que ir me voy. Yo me voy”, dijo Bozzo luego de que se anunció que estaba nominada para abandonar el programa.

Finalmente, la concursante que terminó abandonando ‘La Casa de los Famosos’ fue Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera.

Asimismo, ha protagonizado diversos momentos junto a Niurka Marcos en este show. El primero fue cuando parece haberse escapado para evitar un abrazo y otro fue el encontronazo cuando Niurka le dijo: “Tú no me conoces y te aseguro que no me quieres conocer”.

