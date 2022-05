Carolina Sandoval en Univision: “La Venenosa” llega a Despierta América para hablar de su documental

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval visita Univision para presentarse en Despierta América. “La Venenosa” ha conversado con el Dr. Juan sobre su documental “Ansiedad” el cual ha lanzado en su canal de YouTube. En el programa de la famosa televisora hispana Carolina se sinceró sobre cómo ella ha ido saliendo de sus ataques de ansiedad. Y respondió por qué decidió lanzar esta producción ahora y no hace varios años atrás.

Dijo que en algunas ocasiones la música la ha podido ayudar a salir de sus baches. Aseveró que las canciones de Ricardo Montaner le han permitido salir de los baches emocionales. Y es que los ataques pueden durar de 10 a 20 minutos. Pero si bien es cierto, algunos ataques ha logrado sobrellevarlos con música y técnicas de relajación, otros la han llevado a pensar que se está muriendo o que se va a morir.

Explicó que sacó este material ahora, porque hace varios años atrás no estaba preparada para hacerlo, para hablarlo. “Yo no me quiero morir de un ataque de ansiedad”, dice Carolina sin reírse.

La seriedad estuvo muy presente en el rostro de Carolina Sandoval durante la entrevista con el Dr. Juan cuando habla de este padecimiento, sobre el cual es conciente desde hace 18 años. Dijo que es posible que este mal le vanga del lado materno. Que está en ayuda psicológica y que incluso el famoso doctor de Despierta América la ha tenido que ayudar en varias ocasiones a lidiar con este mal.

Y es que aún cuando los médicos le han dicho en varias ocasiones que de ansiedad ella no va a morirse, esto es algo que no siempre surte efecto para que ella se controle. “La teoría es muy buena”, dice “La Venenosa, pero poner todo eso en práctica no es fácil cuando está lidiando con un ataque de pánico.

Aquí les compartimos la entrevista en Despierta América:

Lee más de Carolina Sandoval aquí:

Bárbara Camila rompe el silencio y en el podcast de Carolina Sandoval cuenta por qué dejó la Universidad de Chicago

El hilo dental casi invisible de Karol G, acurrucada en la cama, le ha dejado más de siete millones de likes en Instagram

Llega el documental de Carolina Sandoval a YouTube, y dice: “Esta también soy yo”