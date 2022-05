Khloé Kardashian mantiene una relación sana con Tristan Thompson por su hija True, pero no volverá a entregarle su corazón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Puede que le haya sido infiel en numerosas ocasiones a lo largo de su ya extinta relación, pero Khloé Kardashian no está dispuesta a romper los escasos lazos que todavía le unen al deportista Tristan Thompson, quien concibió un hijo durante su último idilio paralelo con la entrenadora Maralee Nichols que, para más inri, tardó bastante en reconocer como suyo.

Al margen del dolor que le ocasionaron las repetidas traiciones del astro de la NBA, este no deja de ser el padre de su hija True, y como tal le debe cierto nivel de deferencia e incluso de afecto. Sus responsabilidades compartidas para con la pequeña, así como la necesidad de proteger el bienestar emocional de la niña, han llevado a la expareja a comunicarse con fluidez y aparente normalidad, ajenos a cualquier tipo de “drama”.

“Ella tiene su rutina, habla por videollamada con su padre todas las noches. Estamos en un momento muy cordial, no hay drama y nos llevamos muy bien por True”, ha explicado la hermana de Kim Kardashian a su paso por el podcast ‘Not Skinny But Not Fat‘, en el que también ha compartido su intención de centrarse únicamente “en los hechos” y en los requerimientos del tiempo presente. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Preguntada por Amanda Hirsch, presentadora del espacio radiofónico, acerca de un hipotético deseo de rehacer su vida sentimental, Khloé ha dejado muy claro que no se siente “sola” y que, a día de hoy, prefiere disfrutar al máximo de una soltería que le brinda tiempo y energía para volcarlos en sus seres más queridos y en su trabajo. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

“No me siento sola, y no quiero salir con nadie. Siento que estoy muy ocupada con mi trabajo. Estoy obsesionada con mi niña. Me encanta ser mamá y estoy muy ocupada“, se ha sincerado la además fundadora de la marca de ropa ‘Good American’, que anunció hace unas semanas una más que productiva colaboración con la firma española Zara.

