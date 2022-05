Colombianos de Nueva York se alistan para elegir al próximo presidente y su gran clamor es el cambio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El próximo domingo 29 de mayo los colombianos saldrán a las urnas en más de 11,000 puestos de votación ubicados a lo largo y ancho del país, y en diferentes puntos del exterior, como la ciudad de Nueva York, para elegir al futuro presidente que regirá los destinos de la nación cafetera.

Pero la Gran Manzana, al igual que ocurrió en las pasadas elecciones de Congreso en marzo, le madrugó a los comicios, y a partir del lunes 23 de mayo, los más de 60,000 colombianos que están registrados para votar en Nueva York, han podido hacer uso del llamado voto anticipado y sufragar en la sede del Consulado.

Como entidad imparcial, el Consulado no participa en asuntos de política, pero la cónsul General de Colombia en Nueva York, Susana Berenguer, hizo un llamado a sus connacionales a que se sumen a la cita democrática.

“Invito a todos los colombianos a participar en este proceso democrático, ejerciendo su derecho al voto”, aseguró la diplomática, recordando que en la fecha final de las elecciones se habilitarán 7 puestos electorales en Nueva York y uno en Bridgeport, Connecticut.

“Es importante que recuerden que los colombianos en el exterior pueden votar de manera anticipada entre el lunes 23 hasta el sábado 28 de mayo en la sede consular. Para las personas que van a votar el domingo en el puesto de Manhattan, les recuerdo que el puesto del Consulado se traslada a la escuela pública Midtown West School 212″, explicó la funcionaria.

Y mientras las autoridades electorales ultiman detalles para las votaciones, en las calles de la Gran Manzana, aunque haya diversidad de opiniones y posturas políticas, el llamado al cambio, parece ser la coincidencia.

Siete candidatos en el ruedo político, están tratando de conquistar el voto de los colombianos: Gustavo Petro, del Pacto Histórico; Federico “Fico” Gutiérrez de la Coalición Equipo por Colombia; Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza; John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres; Enrique Martínez, del Movimiento Salvación Nacional e Íngrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno.

¿Pero qué muestra el termómetro entre los colombianos del común, quienes a pesar de haber dejado su país buscando una vida mejor en la Gran Manzana, están siguendo estas elecciones muy de cerca?

Contrario al panorama de hace cuatro años, cuando el uribismo parecía dominar la escena de los colombianos en Nueva York, esta vez las voces cafeteras en vecindarios de Queens, como Jackson Heights, Astoria y Elmhurst, donde vive gran parte de los más de 113,000 colombianos, que cifras del Censo señalan hay en la Gran Manzana, parecen tener un giro en sus posturas. Petro y Rodolfo Hernández, parecen llevarse el apoyo de los neoyorquinos colombianos, seguidos por Fico Gutiérrez. A los demás, ni los mencionan, o se oyen a bajo volumen.

En el Consulado de Colombia en NYC las mesas de votación se abrieron desde el lunes

Así lo deja ver Jarol Lizarazo, joven colombiano nacido en Bogotá, quien abiertamente confiesa su cariño y admiración por el candidato de izquierda, Gustavo Petro, quien lleva meses liderando las encuestas para convertirse en el sucesor del actual presidente, Iván Duque.

“Colombia es un país con más de dos décadas bajo el uribismo, y ya está más que ultraconfirmado que por esa ruta vamos al precipicio. Por eso es el momento de cambiar de dirección”, asegura el profesional de la salud, quien en Nueva York se gana la vida en un restaurante, quien critica duramente el actual gobierno en su país. “Por muchos años nos vendieron la idea de que el uribismo era la mejor opción, pero ellos solitos desdibujaron esa imagen, que quedó al descubierto con el Gobierno Duque, que lo que hizo fue que muchos como yo reaccionáramos y entendiéramos que no podemos seguir por esa ruta. Necesitamos un cambio y creo que la opción es Petro”.

Armando Valdés, quien se declara como un antiguo seguidor del expresidente Álvaro Uribe, también insiste en que es “la hora del cambio”, pero no lo convence Fico Gutiérrez, y prefiere apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández, una voz independiente que ha surgido y tomado cada vez más fuerza.

“Yo no voto por Petro, no porque crea que nos vamos a volver en una segunda Venezuela, pues ya nos volvimos en eso con este gobierno, sino porque no me gusta su postura hacia desvincularnos del petróleo que ahorita mismo con todo lo que pasa en Ucrania nos daría más dinero, pero creo que el verdadero cambio está en Rodolfo”, asegura el padre de familia de 45 años, quien vive indocumentado en la Gran Manzana hace siete años, pero saldrá a votar.

Otros colombianos como Shirley San Miguel, aseguran estar un poco decepcionados de la clase política en su país, pero se muestran esperanzados en que haya cambios en materia de educación, empleo y seguridad.

“Yo todavía estoy indecisa. No sé por quién votar, pero lo que siento es que tenemos que cambiar de rumbo, pues Colombia se fue a un hueco y pienso que los jóvenes nos enseñaron con las protestas del año pasado cuando querían meternos la reforma fiscal, que tenemos que hacernos sentir”, aseguró la administradora de 47 años.

Ramiro Antonio Sandoval, de la Red de colombianos por la paz, hizo un análisis sobre lo que Colombia está viviendo en estos comicios, y destacó que muestran una nueva etapa del país sudamericano, donde los connacionales que viven en el exterior también están haciendo sentir su voz.

“Sin duda se siente y se está gritando la necesidad de cambio. Y no es un eslogan, sino que estamos en un momento muy particular en el que la gente tiene esa sensación de estar hartos ya. Y no se trata de una tendencia ideológica u otra, sino que ese hartazgo está en el común, en la mayoría que, sin importar de que partido sea, está con esa desazón, que nos ha llevado hasta este punto del descreimiento en las instituciones”, aseguró el colombiano, quien agregó que es la izquierda la que ha sabido capitalizar mejor ese sentimiento.

“El progresismo, la izquierda ha tomado mucho impulso, porque ha recogido todo lo que han generado los hechos del 28 de abril (con el inicio de la movilización social), el paro y todo lo que sucedió con el estallido social y han capitalizado en este momento. Y los resultados se ven hasta aquí, en Nueva York, que era un área mundialmente derechista o uribista y ahora cuenta con grandes manifestaciones de grupos y activismo, enarbolando las banderas del progresismo, ante la necesidad de darle la vuelta a esto”, agregó Sandoval, advirtiendo que la derecha está desacreditada, y que si la izquierda gana, Colombia no será una dictadura ni otra Venezuela.

Colombianos votando por las presidenciales en el Consulado

“La historia del perro y el lobo la han utilizado tantas veces, pero esta vez la gente ya se ha dado cuenta de esa gran mentira. La gente ya no cree en eso, la gente sabe que peor no nos podemos volver, aunque haya todavía algunos que creen esa historia”, recalcó el integrante de la Red de colombianos por la paz.

El domingo 29 se sabrá si alguno de los candidatos conquistará más del 50% para que no haya necesidad de una segunda vuelta presidencial.

Y aunque la más reciente encuesta de ‘YanHass’ mostró que Gustavo Petro, del Pacto Histórico, sigue liderando con el 40% de la intención de voto, seguido por el oficialista, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, con el 21%, el 13% del voto en blanco, el 12% de Rodolfo Hernández, y el 7% de Sergio Fajardo, y otras ponen a Hernández pisándole cada vez más los talones a Gutiérrez, a juzgar por las opiniones del común, lo que sí está claro es que la mayoría de los colombianos grita a todo pulmón que quiere un “cambio”.

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Colombia?

Gustavo Petro: Pacto Histórico

Rodolfo Hernández: Liga de Gobernantes Anticorrupción

John Milton Rodríguez: Colombia Justa Libres

Federico Gutiérrez: Coalición Equipo por Colombia

Sergio Fajardo: Coalición Centro Esperanza

Enrique Martínez: Movimiento Salvación Nacional

Íngrid Betancourt: Partido Verde Oxigeno

Colombianos en NY en cifras

113,000 es el dato oficial que se estima viven en Nueva York

168,000 afirman otros estudios

200,000 y más son estimados extraoficiales

60,000 colombianos de New York y Connecticut están registrados para votar

14% de los colombianos en Estados Unidos viven en Nueva York

12% viven en New Jersey

148% aumento la presencia de colombianos en el país desde el 2000

37 es la edad promedio de los colombianos en Estados Unidos

