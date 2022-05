Christian Nodal revela qué le pasó en el ojo y asegura que ahora está cantando más bonito

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal habló acerca de la situación que ocasionó que sus ojos tuvieran rastros de sangre. El cantante de música mexicana y ex novio de la también intérprete Belinda reveló a través de un video publicado en sus historias de Instagram qué fue lo que ocurrió.

El artista señala que es una persona que no sabe cómo vomitar y por esa razón hace mucha fuerza, lo cual ocasiona que algunos vasos sanguíneos de sus ojos se rompan.

“He visto que están muy preocupados por el tema de mi ojito. Muchas gracias por preocuparse por mí. Les cuento un poquito: lo que pasa es que cuando huelo el cigarro me dan ganas de vomitar y yo no se vomitar, llevo muy mal el vómito. Estoy en ese proceso y como no sé vomitar hago como mucho esfuerzo facial y entonces como que se me revientan los vasitos de la cara y de los ojos y así… Es un cambio que tenía que pasar: estoy cantando más bonito, en poco tiempo me voy a poner a hacer ejercicio y esas cosas y mi cuerpo lo está agradeciendo”, expresó Nodal en la serie de videos publicados en su cuenta de Instagram.

Esta situación viene luego de que el cantante decidiera dejar de fumar. “Les quiero compartir algo…Sin hacer el cuento largo el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos pero estoy harto de los males necesarios. Jure jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo 3 días y la abstinencia es un infierno. PERO SI YO PUEDO TÚ PUEDES!“, escribió en su cuenta de Twitter hace algunos días.

Hace algunas semanas Nodal fue tendencia debido a que divulgó en su cuenta de Twitter unos mensajes de una presunta conversación que mantuvo con Belinda: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, dijo al mostrar la captura de la supuesta conversación en la que Belinda le habría pedido dinero para arreglarse los dientes y también para sus padres.

