Belinda presume su espalda sin ropa con las manos sobre la pared

Belinda ha dejado ver su espalda desnuda al publicar una imagen en su cuenta de Instagram. La cantante y actriz mexicana de origen español posó sólo utilizando un pantalón de jean.

Esta publicación de la artista ha conseguido hasta el momento más de 573,000 me gustas y más de 4,300 comentarios. Incluso, entre esos me gustas resalta el de la ex Miss Universo venezolana y ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Alicia Machado.

Muchos de los mensajes que le han dejado sus fanáticos son de apoyo. “Te amamos mucho, eres una mujer valiente que sigue de pie trabajando”, “Feliz y plena, mucho éxito porque te mereces todo lo bueno del mundo” y “El mundo se destroza y Dios te rescata mil bendiciones hermosa. Lo mejor del universo” se pueden leer.

Actualmente una nueva polémica envuelve a la artista debido a que Christian Nodal, el cantante mexicano que fue su pareja hasta el mes de febrero y con el que estaba comprometida, publicara un mensaje en su cuenta de Twitter, incluyendo una captura de lo que sería una conversación con Belinda.

En el tuit que escribió, Nodal dijo: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Mientras que en la captura de pantalla que publicó se leen los siguientes mensajes:

“Amor. ¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Osea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papas? Para que me los pueda arreglar?”.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera qué es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”.

