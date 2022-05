Kelly Osbourne celebra un año de sobriedad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kelly Osbourne ha librado importantes batallas en contra de las adicciones, así que los triunfos que llegan no duda en compartirlos con sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Ozzy y Sharon Osbourne dio muestra que está en la mejor etapa de su vida, no sólo porque se encuentra a la espera de su primer hijo con el novio rockero de Slipknot, Sid Wilson, sino porque ha cumplido un año de sobriedad.

“El pasado año ha sido uno de los más difíciles de mi vida y creo que es tiempo de compartir eso con ustedes. Seré breve, las cosas se pusieron realmente feas. Renuncié a todo en mi vida pero, sobre todo, me rendí. La vida se convirtió en mucho para mí. La única forma que conocía que me ayudaría a funcionar era automedicarme y pasar de un proyecto a otro, así que nunca tuve que concentrarme en lo que realmente me estaba sucediendo. Algo tenía que dar … y así fue”, escribió.

Y continuó: “¡Me la he pasado trabajando verdaderamente en mi mente, cuerpo y alma desde el año pasado! Tuve que dar un paso fuera del ojo público, del trabajo, para tener la oportunidad de sanar y descubrir quién soy realmente sin una cámara en la cara. Quiero aprovechar este momento para agradecer a mi hermano @jackosbourne que me contestó el teléfono hace un año y me levantó de donde había caído otra vez, sin juzgarme“, expresó la cantante y actriz británica, de 37 años.

Además, Kelly agradeció a su familia por nunca darse por vencida y acompañarla siempre en todo momento, y recordó a todos sus amigos que la han acompañado durante este largo viaje de sobriedad con amor, empatía.

“No lo puedo creer… ¡Ha sido un año! Todavía no sé quién diablos soy o qué quiero, pero puedo confesar sinceramente que finalmente estoy en paz conmigo misma y realmente empezando a entender qué es la verdadera felicidad. Lo siento si decepcioné a alguien, ¡era hora de que trabajara conmigo! ¡Los amo, chicos!”.

A principios de este mes, Kelly reveló su embarazo en la misma red social compartiendo una foto de sí misma sosteniendo una copia de su sonograma.

“Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que pensé en compartir con todos ustedes el motivo… Estoy encantada de anunciar que voy a ser mamá. Decir que estoy feliz no es suficiente. Estoy extasiada”, dijo en ese momento.

El año pasado, Kelly compartió que su batalla contra las adicciones le había “robado” muchos de los hitos de la vida, como tener hijos.

“Me siento muy atrasada. Como mujer, me hubiera gustado estar casada y tener hijos ya. Mi hermano [Jack] tiene tres hijas y me habría encantado tener hijos ya, pero eso no estaba en mis planes todavía”.

Sin embargo, Kelly admitió que “no habría sido ningún tipo de madre porque era esa adicta loca que decía: ‘Oh sí, dejaré de tomar drogas cuando esté embarazada porque tengo que hacerlo’. Es una locura que se me ocurriera eso”. View this post on Instagram A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne)

