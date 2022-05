Natti Natasha se sinceró y cuenta cómo se sintió cuando declararon culpable a Raphy Pina

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Natalia Alexandra Gutiérrez, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Natti Natasha, es la actual pareja de Raphy Pina y a menos de una semana de haber entrado a prisión decidió hablar de lo que ha sido para ella este nuevo episodio en su vida personal.

En una entrevista exclusiva a ‘Alofoke SinCensura’ detalló que al momento que escuchó que la justicia de la nación lo había declarado culpable se sintió “horrible”, pues la pareja tiene una relación de varios años y fruto de este amor nació la pequeña Vida Isabelle, quien el pasado 22 de mayo cumplió su primer año de nacida.

“Horrible, (ese día) fue una pesadilla, pero yo sé quien él es y yo confío 100 % en la inocencia de Raphy Pina. Por esa razón, fue horrible porque no es lo mismo verlo en una película, no es lo mismo verlo en una serie, no es lo mismo tú verlo en la televisión y decir: ‘Ah, viste que lo declararon’, no es lo mismo verlo por comentario”, manifestó cuando le preguntaron sobre cuando dijeron que su pareja es culpable.

A Natalia le consultaron que cómo sería su vida sin Raphy a su lado, basándose fundamentalmente en la realidad que están atravesando en este entonces. Sin embargo, detalló que ella sabe delante de quien está parada y eso la hace decir que va para adelante.

“No te lo sabría decir porque nunca he pasado por algo así, pero sí te puedo decir que nosotros nno hemos pasado un día que no estemos juntos”, detalló.

“Yo siento que ahora es un momento para enfocarse en lo positivo, para enfocarse en el trabajo, agradecerle a Dios por las cosas buenas que están pasando, porque dentro de todo tenemos muchísimas bendiciones que es Vida, que es nuestra familia”, dijo la dominicana.

Durante uno de los momentos más complejos que le ha tocado vivir a Pina, el cantante Daddy Yankee estuvo ahí con él, pues se conoce que ambos han trabajado juntos y tienen una larga relación de amistad. El día que le dictaron la sentencia a él, Ramón Ayala estuvo ahí y por ello Natti le envió un mensaje. View this post on Instagram A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee)

“Agradecimiento porque es un varón, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocerlo como persona… No tiene precio el corazón que tiene, porque estuvo presente, siempre ha estado presente. Yo creo que más amigos es lo que tú dices, es familia”, manifestó Gutiérrez.

