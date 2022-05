Fabián Ríos vuelve con Telemundo y explica que ya no busca encarnar protagónicos, pues sus prioridades han cambiado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fabián Ríos regresa a la pantalla chica con el personaje de ‘El Dandy’ en “Hasta que la Plata nos Separe” de Telemundo, que estrena horario en Estados Unidos, por lo que está agradecido de la oportunidad que le brinda este personaje y afirma que hay mucho de él que puede enseñarle a este hombre mujeriego.

“Puedo darme la posibilidad de poder visitar a mi familia y luego el trabajo”.

“Yo la verdad necesitaba un personaje como ‘El Dandy’ para poder hacer lo que estoy haciendo, tener tiempo para todo y también disfrutar la vida“.

“He vivido todas mis etapas, una por una, de una manera absolutamente coherente y correcta, en este momento de mi vida que soy un hombre casado y con dos hijos, y que estoy interpretando un personaje que está en ese proceso de llegar ahí, yo le estoy enseñando cómo es que tiene que llegar cuando se encuentre con Fabián Ríos”.

El colombiano explica que ya no busca encarnar personajes protagónicos, pues sus prioridades han cambiado.

“Lo más importante es interpretar personajes que le llenen a uno el corazón y que a parte le den a uno tiempo para poder disfrutar a la familia, es que son tantos años, que ni siquiera mis hijos me veían, solamente en la noche cuando llegaba a dormir”.

“Y de ahora en adelante quiero darle una prioridad fuerte a mi familia y poder, si Dios me permite, tener personajes que sean contundentes pero que me den ese regalo del tiempo con mi familia porque cuando uno se da cuenta, los hijos tienen 13 años y uno mira para atrás y no ha disfrutado uno solo de esos años que han transcurrido”. View this post on Instagram A post shared by ғᴀʙɪᴀɴ ʀɪᴏs (@fabianrioss)

El actor comparte que gracias a la pandemia valora más el tiempo con su esposa Yuly Ferreira y sus hijos, Lucía y David.

“En el momento que nos encerraron y que yo me vi con mi esposa y mis dos hijos, me di cuenta que me hacía mucha falta estar con ellos, que obviamente sabía que era mi esposa y mis dos hijos, pero no los disfrutaba como se debe disfrutar una familia y los hijos necesitan a su papá”.

“Y me di cuenta en la pandemia, vivimos muchas cosas con Lucía, con Davidcito, con Yuly, y eso me enamoró más de ellos”.

