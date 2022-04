Esposa de Fabían Ríos, estrella de Telemundo, aparece llorando en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fabían Ríos es uno de los actores más queridos de Telemundo. El colombiano ha conquistado a sus fans con todos y cada uno de sus personajes. Y es que su talento y versatilidad lo ha llevado a demostrar que tanto puede ser el más malo de la historia, como el más bueno y noble. Como también puede ser el protagonista ganador, coqueto e irresponsable. Fabián Ríos es sin duda alguna un gran talento de la famosa cadena hispana.

Pero ahora no es Fabían la noticia, sino su esposa Yuly Ferreira, quien compartió un video en Instagram en el que no sólo se le ven los ojos rojos, sino que además llora. Sin haberla escuchado uno piensa lo peor. Sobre todo porque su video lo título con una cara lagrimosa y la palabra: “Importante”. Ante esto cualquier cosa se podía esperar.

Y sí, pasó cualquier cosa, porque sus lágrimas fueron provocadas por una cebolla. Pero ojo que no fuimos los únicos que tuvimos que darle volumen al audio. También Xilena Aycardi cayó redondita y así se lo hizo saber con este mensaje: “😂Ay nena me tocó ponerle audio porque me iba preocupando …. Caí redondita”.

Los fans que la siguen le han dicho lo mismo y se han tomado todo con humor, pero le han hecho saber que al principio sí que se preocuparon, porque pensaron lo peor de lo peor. “Me preocupe”, le dijeron muchos entre risas. Mientras que otros incluso llegaron al susto, pensando que todo esto tendría que ver con algún triste anuncio sobre su vida privada. El susto por su publicación le dio más de 600 mil reproducciones a su video, pero según sabemos todo está bien entre ella y el bello actor y protagonista de telenovelas. View this post on Instagram A post shared by ʏᴜʟʏ ғᴇʀʀᴇɪʀᴀ (@yulyferreira)

Recordemos que el año pasado Fabián Ríos compartió con sus seguidores cómo le tocó luchar por su salud y recuperarse luego de haber dado positivo a COVID.

