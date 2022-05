Harry Styles donará $1 millón al fondo de seguridad de armas después de la tragedia de Texas

Harry Styles usará las ganancias de las próximas presentaciones de su ‘Love On Tour’ para una buena causa.

Luego de que la semana pasada ocurriera un tiroteo masivo en Uvalde, Texas, que dejó 19 estudiantes y dos maestros muertos, Harry se unió a la lucha para poner fin a la violencia armada al asociarse con la organización sin fines de lucro Everytown for Gun Safety y se comprometió a donar más de $1 millón de dólares.

Tomando su cuenta de Instagram, Styles dijo en un comunicado: “Junto con todos ustedes, estoy absolutamente devastado por la reciente serie de tiroteos masivos en Estados Unidos, que culminó a más tardar en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas”.

“En nuestra gira por América del Norte, nos asociaremos con Everytown, que trabaja para poner fin a la violencia armada, donaremos para apoyar sus esfuerzos y compartiremos las acciones sugeridas”, escribió el cantante en su publicación titulada “Acabemos con la violencia armada”.

El intérprete de ‘As it Was’ también compartió la estadística de que las armas de fuego son la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes estadounidenses.

‘Love On Tour’ incluye residencias de 15 espectáculos en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles. La gira es en apoyo de su tercer álbum, ‘Harry’s House’, que debutó en el número 1 en el Billboard 200.

Harry Styles no es el único artista importante que ha habla sobre el tema. Taylor Swift tuiteó que estaba “llena de rabia y dolor” por el tiroteo en Texas, así como por otros en Buffalo y Laguna Woods: “Nosotros, como nación, nos hemos condicionado a una angustia insondable e insoportable”. Filled with rage and grief, and so broken by the murders in Uvalde. By Buffalo, Laguna Woods and so many others. By the ways in which we, as a nation, have become conditioned to unfathomable and unbearable heartbreak. Steve’s words ring so true and cut so deep. https://t.co/Rb5uwSTxty— Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2022

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, también mostró recientemente su apoyo al visitar la ciudad de Uvalde para presentar sus respetos en un memorial improvisado a las víctimas y donar alimentos a los voluntarios en una campaña de donación de sangre local.

Kim Kardashian, por su parte, hizo un llamado a favor de las leyes de control de armas y propuso medidas concretas que limiten el acceso de los ciudadanos estadounidenses a las armas de fuego, como la de aumentar la edad legal permitida para su adquisición.

Un hombre armado de 18 años ingresó al Robb Elementary School ubicada en la zona rural de Uvalde, Texas, y mató a 19 estudiantes y dos maestros el pasado 24 de mayo. Hasta ahora, el incidente marca el tiroteo número 27 en una escuela en los Estados Unidos este año.

