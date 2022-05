La duquesa de Sussex trabaja de incógnito como voluntaria en Uvalde

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El jueves la duquesa de Sussex realizó una visita no planeada al memorial que se ha creado a escasos metros de la escuela de Texas donde el pasado martes un joven de 18 años acabó con la vida de 21 personas, 19 estudiantes y dos profesoras. Meghan estaba acompañada únicamente por el jefe de su dispositivo de seguridad y trató de pasar desapercibida con ropa informal y una gorra.

Tampoco habló con ninguno de los presentes, pero sí depositó un ramo de flores frente a una de las cruces adornadas con un corazón azul que se han instalado en recuerdo de cada una de las víctimas. Según ha salido a la luz ahora, la esposa del príncipe Harry también acudió ese mismo día a un centro comunitario para ayudar a repartir comida entre las personas que acudían a donar sangre.

Aunque estuvo charlando con otros voluntarios, casi nadie la reconoció y la tomaron por una vecina más de la zona: “No tenía ni idea de que era ella. Estuvo hablando conmigo como si nos conociéramos desde hace años. Hablamos de la situación y de lo que había pasado“, ha asegurado una mujer llamada Gloria es declaraciones al portal BuzzFeed News. View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@magnificentlymeghan)

Meghan entró por la puerta trasera para no crear un revuelo a su alrededor, y no se presentó allí con las manos vacías. La duquesa había preparado dos cajas de alimentos y bebidas para los donantes y estuvo colocando botellas de agua en cubos con hielo y preparando las bandejas de comida.

Lee más sobre Meghan Markle:

Meghan Markle no se ha puesto en contacto con nadie de su familia a pesar del derrame cerebral sufrido por su padre

Dicen que Meghan Markle todavía no ha perdonado a su padre y por eso no iría a vistitarlo al hospital

Padre de Meghan Markle cae con derrame cerebral: ingresan a Thomas Markle de emergencia en el hospital