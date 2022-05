Inmigrantes que quieran la ‘green card’ o naturalización tendrán acceso a crédito con un interés bajísimo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Uno de los principales problemas que enfrentan los inmigrantes que podrían aplicar por algún beneficio migratorio es la falta de recursos, lo que motivó a la organización financiera de desarrollo comunitario sin fines de lucro BlueHub Capital lanzar el programa One Percent for America (Uno Por Ciento por EE.UU.), para otorgar créditos a no ciudadanos para cubrir costos de procesos ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

De una forma fácil y con un interés del 1%, los inmigrantes podrán pedir el crédito para aplicar por primera vez o renovar DACA, el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Residencia Legal Permanente y la ciudadanía.

“Hemos estado analizando esto durante varios años, nos dimos cuenta de que hay alrededor de 9 millones de residentes legalmente presentes aquí que serían elegibles para la ciudadanía, pero la mayoría de ellos no la han solicitado”, explicó Elyse Cherry, CEO de BlueHub Capital en entrevista. “Parte de lo que nos dimos cuenta fue que… la gente estaba teniendo dificultades para pagar las tarifas. Y luego, a veces, lo que sucedió es que la gente recurría a prestamistas de alto costo”.

Cherry agrega que los análisis de BlueHub Capital determinaron que los inmigrantes regularmente utilizaban una tarjeta de crédito con interés mínimo del 18%, pero varios acudían a prestamistas con intereses mucho más altos.

El proyecto fue lanzado hace varias semanas como una especie de “sondeo”, es decir, medir la respuesta de los inmigrantes, pero este martes 1 de junio tendrán un despliegue mayor, se indicó.

“BlueHub existe desde hace 35 años y somos una institución financiera de desarrollo comunitario… hemos aprendido mucho sobre cómo prestar dinero a personas de bajos ingresos y en comunidades de bajos ingresos, aunque cualquiera puede solicitarlo”, indicó Cherry. “Así que establecimos One Percent for America como afiliado, y lo hemos estado financiando… es una entidad separada dentro de la familia Blue”.

Cuánto dinero prestarán

Los costos de USCIS varían por cada trámite, pero los inmigrantes podrán solicitar al cantidad exacta que requieren para completar el proceso migratorio.

“Cubriremos todos los formularios relacionados con las renovaciones de TPS, DACA y Green Card, así como la solicitud de ciudadanía”, acotó Cherry. “Entonces depende si las personas necesitan sólo entre una cantidad u otra”.

Por ejemplo, para los ‘dreamers’ que busquen apoyo para aplicar por primera vez o renovar su DACA y quienes soliciten TPS podrán solicitar entre $135 y $930 dólares, que es el estimado del costo de la protección y la Autorización de Empleo.

Para quienes soliciten la ciudadanía o la Green Card los montos serán entre $725 y los $1,170 dólares.

Sobre cómo se llegó a los montos, Jamie Scott, vicepresidenta senior de marketing digital en One Percent for America, explicó que se realizó una encuesta nacional entre ciudadanos naturalizados y quienes buscarían aplicar por ese beneficio migratorio.

“Dos cosas principales que aprendimos son que los dos factores disuasorios principales [en la solicitud de ciudadanía] son la duración del proceso de solicitud y no poder pagar las tarifas”, indicó. “Así que nuestro programa realmente beneficia a ambos, ¿verdad? Entonces, obviamente, nuestro préstamo es para cubrir las tarifas, pero al hacerlo, también estamos reduciendo el tiempo que las personas suelen tomar para solicitar la ciudadanía dado que no tendrán que ahorrar y enfrentar todos los desafíos”.

El préstamo deberá pagarse en un año, a partir del primer mes siguiente en que se otorgó el crédito, pero no hay costo por el retraso del pago mensual.

“Para que no tengan que pagar comisiones bancarias, no cobramos recargos por mora”, acota Cherry. “Pero realmente esperamos que todos paguen. Porque, ya sabes, tomamos prestado el dinero que le prestamos a la gente. Y así, si no se devuelve, la empresa no funciona”.

Y lo que eso significa es que otras personas no podrán tomar prestado de nosotros. Así que ya sabes, hay una gran expectativa de que la gente pague y en nuestro caso es una asociación. Por nuestra parte, ofrecemos un proceso muy sencillo, la solicitud lleva menos de 10 minutos. Y el dinero es de muy bajo costo, y lo devuelve en el espacio de un año más o menos. Y luego en el bar fue que tienen que devolverlo.

Quiénes pueden aplicar

El programa es universal, es decir, salvo aquellas personas con un récord criminal –que tampoco pueden obtener beneficios migratorios—cualquier inmigrante podría tener acceso al préstamo. La organización confirma que el nombre de la persona no esté la lista de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

“Lo único que necesitan es pasar un control OFAC, que es su control básico por parte del gobierno de que no está en una lista de terroristas, y puede hacer negocios en los EE.UU.”, indicó Scott. “Lo segundo es que necesitan es una cuenta bancaria válida en EE.UU… y tercero, necesitan un número ITN o un número de Seguro Social”.

Agregó que el proceso de cuatro pasos llevaría a una persona a aplicar en máximo 10 minutos. El dinero será enviado en un cheque a nombre de USCIS.

Requisitos

A continuación los requisitos y dónde aplicar:

– Tener un ITIN o Número de Seguro Social

– Tener una cuenta de e-mail

– Un número de celular

– Una cuenta bancaria en EE.UU.

– Tener al ruta de depósito de cuenta bancaria.

– Tener el monto exacto del costo de la aplicación migratoria

– Ingresar a: onepercentforamerica.org