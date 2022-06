Liam Payne desata polémica por comentarios sobre sus ex compañeros de One Direction

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante Liam Payne, apareció en el podcast Impaulsive del youtuber Logan Paul, y reflexionó no solo sobre los muchos logros de la banda One Direction, sino también sobre sus peleas internas y el drama personal en años más recientes.

Dentro de los setenta y cinco minutos de entrevista, el cantante de 28 años reveló detalles exclusivos sobre una serie de cosas. Sin embargo, el tema más polémico fue su opinión sobre su ex compañero de banda, Zayn Malik.

“Escucha, no estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que ha hecho. No puedo estar de su lado por eso.

“Lo que puedo decir es que entiendo y la única esperanza es que, en algún momento de su vida, quiera recibir la ayuda que estás dispuesto a brindarle”, comentó Liam durante su entrevista.

También compartió que se peleó con un miembro de la banda, cuyo nombre decidió no revelar.

“Hubo un momento en el que hubo una discusión detrás del escenario y un miembro, en particular, me arrojó contra una pared. Así que le dije: ‘Si no quitas esas manos, es muy probable que nunca las vuelvas a usar“.

Y aunque dijo que él y Louis Tomlinson ahora son amigos cercanos, en realidad no se llevaban bien durante su tiempo en la banda.

“En la banda nos odiábamos estuvimos muy cerca de llegar a los golpes“.

Mira aquí la entrevista completa

El cantante de “Sunshine” ahora enfrenta una reacción violenta de los fans de la agrupación por sus comentarios.

Ninguno de los ex integrantes han dado respuesta pública a las afirmaciones de Payne. El tiempo de Liam en One Direction llegó a su fin en 2016, cuando el grupo tomó una pausa prolongada después de seis años juntos, actualmente los cinco ex miembros se han lanzado a carreras en solitario.

