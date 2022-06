Marco Asensio responde a Lionel Messi: “Para ganar una Champions hay que ser, si no el mejor, uno de los mejores”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El delantero del Real Madrid, Marco Asensio no tardó en responder a las declaraciones de Leo Messi sobre el campeón de la Champions League, y dejó saber que está en desacuerdo con el argentino pues considera que el conjunto ‘Merengue’ si fue un justo vencedor de dicho torneo.

Este lunes, Messi concedió una entrevista al medio argentino TyC Sports, en la que señaló que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, no fue el mejor equipo de esta edición de la Liga de Campeones pese a que logró ganarla. “¿El Madrid? No siempre gana la Champions el mejor equipo”, indicó la ‘Pulga’.

Ante esto Asensio fue cuestionado al respecto en una entrevista con ‘El Larguero’, en la que respondió: “Pues no sé, para ganar una Champions hay que ser, si no el mejor, uno de los mejores. Muchos partidos hemos tenido rivales muy fuertes, pero en estos partidos hay que aprovechar las oportunidades y gracias a la afición le hemos dado la vuelta. Los detalles marcan la diferencia y somos justos merecedores”, puntualizó.

Cabe recordar que el camino del conjunto español para llegar a la final de la Champions no estuvo nada fácil y todas las llaves las superó con épicos remontadas, en octavos de final contra el París Saint-Germain, en cuartos contra el Chelsea y en semis contra el Manchester City.

Por su parte, Asensio fue preguntado por el caso de Kylian Mbappé y su rechazo al Real Madrid para renovar con el PSG, a lo que el español respondió: “Sé cómo funciona esto y desde fuera se daba por hecho. Es una decisión que no me sorprende porque al final no hay que creerse todo lo que se diga. En ningún momento dijo una cosa u otra”.

“Obviamente, sí, pero también quiero crecer. Quiero tener continuidad durante todo el año, no durante cuatro meses. Hay que estar preparado para que te den la oportunidad. Me queda un año de contrato. El tema lo está llevando mi agente, ahora me quiero centrar en la Selección. Tengo hambre de muchísimo más, cuando pase la Selección tomaré una decisión”, concluyó.

