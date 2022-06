Joven brasileña terminó con su novio y éste le tatuó la cara con su nombre como venganza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando Tayane Caldas, de 18 años, inició con una relación amorosa con Gabriel Henrique Alves Coelho, de 20, todo era miel sobre hojuelas, sin embargo, la relación se empezó a volver agresiva conforme avanzaba el tiempo, aun así, la mujer de origen brasileño aceptó irse a vivir con él.



“Me empezó a prohibir que me pusiera un conjunto, después no me dejaba caminar con mis amigos y luego comenzaron los golpes. Terminé contándoselo a mi mamá y me separé”, contó la mujer. Y agregó: “A los ocho meses me dijo que iba a cambiar y acepté, fue mi mayor error”.



Las agresiones obligaron a Caldas a salir de la relación tóxica en la que vivía y regresó a casa con su mamá para iniciar una nueva vida, no sin antes denunciar a su expareja ante las autoridades de su país, quienes le prohibieron al hombre acercarse a ella.



A Gabriel Henrique Alves Coelho poco le importó la indicación de las autoridades y se apareció en la casa de Tayane Caldas y la secuestró.

De acuerdo con la víctima, desde que se separó de Coelho salía siempre acompañada de alguien por temor a su ex, pero en aquella ocasión nadie la pudo acompañar, por lo que su agresor se acercó a ella y la obligó a subirse a su auto.



El joven la llevó al lugar donde alguna vez intentaron hacer una familia, ahí la golpeó, amenazó, insultó e incluso le tatuó la cara con su nombre al tiempo que le recordaba que era de él.



“Inmediatamente después de los ataques, me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destruiría mi vida y él dijo que lo haría de todos modos. Y mientras gritaba, me golpeó. Solo vi el tatuaje hecho después y solo pude llorar”, confesó Tayane al sitio G1.



Caldas no podía creer que su expareja volviera abusar de ella de esa forma y al verse al espejo el mundo se le vino encima: “Cuando me miré en el espejo, ya no era yo. No soy yo con esto de aquí. Para mí, me mató por dentro, terminó conmigo con esto de marcarme y decir que soy de su propiedad”.



Tayane contó al medio antes mencionado que no es la primera vez que Coelho la agrede de tal forma, años atrás le tatuó los pechos y la entrepierna.

