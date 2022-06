Dos escuelas cerradas y tres detenidos por bus baleado en Chelsea: Nueva York sigue alerta para evitar otra masacre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un autobús de vacunación COVID-19 fue baleado ayer a plena luz en el vecindario Chelsea de Manhattan (NYC), provocando el cierre de dos escuelas aledañas por temor a una nueva masacre escolar.

Según la policía de Nueva York, los proyectiles alcanzaron el autobús de vacunación de la ciudad que estaba ocupado y estacionado en 18th Street y Ninth Avenue ayer alrededor de las 2 p.m., a una cuadra de la popular atracción turística “High Line”.

No hubo heridos, pero “The New York City Lab School for Collaborative Studies” y “Hudson High School of Learning Technologies” fueron cerradas temporalmente durante la investigación, dijo NYPD.

Tres sospechosos no identificados fueron detenidos en el lugar y los cargos contra ellos estaban pendientes, acotó New York Post. No está claro el motivo del tiroteo.

En los últimos días se han reportado varios arrestos por incidentes graves de violencia escolar en NYC y Long Island, donde los radares están encendidos por el auge local de delitos por armas y la matanza la semana pasada de alumnos en Uvalde (Texas), 10 días después de una masacre en un supermercado en Buffalo (NY).

Bullets hit COVID vaccine bus in NYC, prompting lockdowns at 2 schools https://t.co/EybSugpRYK pic.twitter.com/bgPa17xGXl — New York Post (@nypost) June 2, 2022

Los legisladores del estado Nueva York aprobaron ayer una nueva ley que eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos, como parte de un paquete para aumentar el control sobre las armas.

También ayer, un alumno de 13 años de edad fue arrestado después de amenazar con llevar a cabo un tiroteo en la escuela secundaria Westhampton Beach, en Long Island.

El miércoles, en Brooklyn (NYC) un estudiante de 20 años fue arrestado en “Erasmus High School” con un cargador de armas lleno de 8 balas en su mochila, dijo la policía. El martes, en Long Island otro estudiante fue acusado de hacer amenazas terroristas contra alumnos y profesores en “Westbury High School”.

La semana pasada dos alumnos fueron arrestados en Queens y Long Island por amenazar con disparar en sus escuelas, pocos días después de la masacre del 24 de mayo en Uvalde (Texas).