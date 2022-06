Fan le dice a Gerard Piqué: “Deja a Shakira en paz, ¡no te la mereces!”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fue en España en donde estalló el rumor de infidelidad de Gerard Piqué a Shakira. El podcast “Mamarazzi” de El Periódico de Cataluña dio la nota exclusiva, a través de las periodistas Laura Fa y Lorena Vazquéz. Dijeron que Shakira tenía las pruebas de la infidelidad, también aseguraron que pronto ellas mismas, al parecer, darían el nombre de la tercera en discordia.

La noticia ha caído como un balde de agua fría en los fieles seguidores de esta pareja. Y es que por más de diez años, pese a los chismes, nada parecía afectarlos. Hoy, la historia parece ser diferente y ya hasta aseguran que hay acuerdos con abogados por la custodia de los niños, Sasha y Milán.

Los seguidores de Shakira han estallado en contra de Piqué, y le están diciendo de todo. A través de la cuenta de Instagram de Suelta La Sopa, el público ha podido obtener una leve visión de lo que los fans están diciéndole al deportista catalán. En uno de los mensaje se puede leer claramente: “Deja a Shakira en paz, ¡no te la mereces!”.

Por si todo esto fuese poco, Shakira ha sido transportada al hospital en ambulancia, porque ha sufrido un ataque de ansiedad. Simplemente no podía parar de llorar. Fue la revista Hola! la encargada de compartir las fotografías en las que se puede ver a la cantante transportada por una ambulancia. Parece que la presión ha podido con ella.

También compartieron que Piqué llegó a casa de Shakira, pero no tenía llaves para entrar. Ha tenido que tocar el timbre. En las fotos se puede ver cómo el deportista llegó a buscarla, y a la cantante se le ve con el rostro serio, no hubo sonrisas de ningún tipo, ni para él ni para la prensa. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Y sí, a Gerard Piqué le están diciendo de todo. Los fans de Shakira la defienden y mientras muchos simplemente esperan a que las aguas se calmen, otros rezan para que la colombiana se olvide de Piqué en los brazos de Henry Cavill. Porque afirman que un clavo saca otro claro, y más si éste trae la S de Superman en el pecho.

