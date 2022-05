Lyn May crítica el cuerpo de Karol G, “Parece tamal”, dice

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La exvedette mexicana Lyn May causó polémica por criticar el cuerpo de la cantante colombiana Karol G, ya que asegura que “parece tamal”.

Y es que Lyn May llegó a Los Ángeles, California, para promocionar su más reciente material musical, con una peluca de color azul, por lo que una reportera le comentó: “Te veo muy Karol G”.

Lyn May molesta porque la “compararon” con Karol G

Pero a la mexicana le molestó “la comparación” con la Bichota mayor, como se le conoce a Karol G, quien en los últimos tiempos ha lucido su cabello de color azul.

Lyn May no tardó en responder y arremeter contra la reguetonera colombiana, quien por cierto es una de las cantantes más populares del momento.

“Parece tamal”, dice Lyn May

“No, no, no me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, respondió la también actriz mexicana, a las cámaras del programa El Gordo y La Flaca, de Univision.

La actriz insistió que ella siempre ha sido de cintura pequeña y glúteos prominentes.

“Siempre he sido de cintura chiquita y nalgotas”, afirmó la actriz.

Usuarios defienden a Karol G

Pero los seguidores de Karol G en seguida salieron a defender a la Bichota mayor y arremetieron contra Lyn May.

“Por favor ya quisieras ser como Karol G y un consejo señora respete que a usted no le queda bien faltar a si al respeto✊🏻todos merecemos respeto✊🏻”, escribió un usuario.

“Hay que envejecer con dignidad caray… qué triste. ‘Parece tamal’, acaso no se ve al espejo? Que risa, esa abuelita no respeta, denle un espejo”, son algunas de las críticas que recibió Lyn May.

Lyn May promueve su reciente material musical

La mexicana llegó a Los Ángeles para promocionar “Claro que yes”, una canción del género reguetonero.

Lyn May asegura que ella es “reina de la música urbana” y dice que “otras” jóvenes quieren quitarle su lugar y que le han salido muchas imitadoras, pero que “no le llegan”.

Dijo que algunas solo se dedican a mostrar la retaguardia.