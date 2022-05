Conozca la condición médica que hace aumentar de peso a Karol G

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, atraviesa una condición de salud que hace que aumente de una manera bastante sencilla de peso. Sin embargo, ella siempre ha sido criticada por las libras que le sobran.

La colombiana es reconocida por los grandes éxitos que ha logrado en su carrera y es que hace algunos días ella igualó el récord que tuvo Selena Quintanilla en los Billborad en el año 1995. Pese a este y otros logros, ella en diversas ocasiones ha explicado la enfermedad que tiene y aún así sigue siendo objeto de comentarios negativos.

La compositora ha explicado que en realidad le cuesta demasiado poder perder las libras que la hacen ver obesa. No obstante, tiene elevadas cantidades de insulina en su cuerpo, y es que aunque se mantenga bajo dietas rigurosas y constantes rutinas de ejercicios, esto no la ayuda del todo.

“Tenía la insulina completamente elevada y (tenía) la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, expresó a Mezcal TV.

En medio de la pandemia aprovechó para darse ciertos gustos, y es que comió todo lo que quería, pues ella ha explicado que cuando tiene giras su alimentación suele ser muy ajustada y por ello no puede ingerir todo aquello que se le antoje.

A Molusco TV le explicó que en el 2021 llegó a pesar 30 libras más a las que ya tenía. En esa ocasión, expresó nuevamente la condición de salud que la ha estado acompañando durante años y que la hace incrementar de talla de una manera bastante sencilla.

“Yo en la pandemia llegué a pesar 76 kilos (167 libras). Estoy en 62 (136 libras) ya. Me puse al día. Yo tengo una condición médica que cualquier cosa que como tengo saturación de insulina. Literal me engordo respirando“, dijo en la mencionada entrevista. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Hubo una ocasión que por su elevado peso comenzaron los rumores de un posible embarazo, pues para ese momento era novia de Anuel AA, por lo que podría ser completamente normal que sucediera pero esto era falso.

Durante la entrega de los Premios Juventud del año 2020 terminó en llanto por todas las críticas negativas que había recibido para ese entonces.

