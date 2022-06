Mujeres inmigrantes denuncian a empresario hispano de Florida de acoso sexual: “Nos tocaba el pecho y la parte de adelante”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cientos de mujeres son víctimas de acosos sexual a diario en Estados Unidos y la mayoría de ellas no denuncia el abuso por miedo a ser deportadas. Ese es el caso de cuatro colombianas que por meses e incluso años soportaron que su jefe fuera morboso e incluso las manoseara durante sus horas de trabajo.



Sin embargo, las mujeres llegaron a su límite y decidieron ponerle un alto a Feliz Cortés, de 55 años, dueño de “La Cocina de Martina” y hablaron abiertamente sobre el caso frente a los micrófonos de NBC Miami, pero no ante las autoridades correspondientes por miedo a ser deportadas a su país.



De acuerdo con tres de las cuatro mujeres, quienes prefirieron guardar sus nombres en el anonimato, llevan varios años en Estados Unidos, pero no tienen permiso de trabajo, posición que Cortés usó en varias ocasiones a su favor para hacerles la vida aún más complicada.



“No perdía la oportunidad de pararse detrás (de uno) para supuestamente chequear nuestras órdenes. Verbalmente era morboso”, dijo una de las denunciantes a Telemundo.



Otra de las víctimas denunció que su jefe no sólo la llegó a acosar verbalmente, sino que fue más allá: “Rozaba mis senos muy seguido, tocaba la parte de adelante y de atrás. Rozaba su miembro”.



Los actos de Cortés llevaron a una de las denunciantes a actuar, pero su miedo pudo más y prefirió callar: “Le dije a más de una, intenté ir a la policía, yo no lo hago porque soy madre soltera, tengo tres hijos (y) lo que menos quería eran problemas”.



Acostumbrado a acosar a sus empleadas, el dueño del restaurante intentó propasarse con una nueva empleada, pero ésta sí lo denunció con la policía.



Según relató la víctima al medio Local 10, Cortés empezó a acosarla desde el primer día en que entró a trabajar a través de comentarios sexuales y obscenos.



La policía no fue indiferente ante los actos de acoso de Felix Cortés y aunque fue detenido, se encuentra libre bajo fianza mientras espera comparecer ante un juez acusado se acoso sexual y agresión.



